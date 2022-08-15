رائدة أعمال تطلق منصة «بَيتُكِ» لتمكين المرأة من الاستثمار العقاري

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت لطيفة عيسى بن حيدر، رائدة الأعمال الاجتماعية الإماراتية، عن إطلاق «بَيتُكِ»، منصة رقمية للتمويل الجماعي تمكّن المرأة الإماراتية من جميع الأعمار وفئات الدخل من تحقيق الازدهار المالي عن طريق القيام باستثمارات صغيرة في العقارات.

ويتمثل هدف «بَيتُكِ» في تثقيف المرأة في مجال الاستثمارات والخدمات المالية من خلال جلسات تدريبية، كما تعنى المنصة بهدف تمكينها من تحقيق الازدهار المالي.

بتسهيل تسهّل منصة «بَيتُكِ» عمليات شراء العقارات وإدارتها وبيعها. كما تعقد «بَيتُكِ» جلسات خاصة بتثقيف النساء حول المواضيع المالية من خلال إقامة عمل حصص تعليمية.

ومن خلال «بَيتُكِ»، التي أُسِّسَت في العام 2021، تسعى لطيفة بن حيدر إلى سد فجوة؛ وهي دعم دور المرأة في مجال الاستثمار العقاري من دون الحاجة إلى وجود معرفة أو خبرة سابقة. تساهم المنصة في مساعدة المرأة الإماراتية على توسيع خياراتها بعيداً عن الأساليب التقليدية للاستثمار - مثل شراء الذهب وادخار النقود - نحو محفظة استثمارية أكثر تنوعًا.

وقالت لطيفة عيسى بن حيدر، مؤسس «بَيتُكِ»: «تجسد»بَيتُكِ«تجربتي الشخصية، بدايةً من العثور على شغفي وانتهاءً بالتقدير والعرفان للسيدات القويات في حياتي.»بَيتُكِ«وجهة كل امرأة تريد تحقيق الاستقلال المالي ولكنها مترددة، ربما بسبب نقص الخبرة أو عدم توفر المبلغ المالي الكافي. تتحدى المنصة الفكرة السائدة عن وجوب توفر مبالغ كبيرة أو خبرة مهنية عريضة ليكون الاستثمار مربحاً. لكن يمكن للمستثمرة بدء تجربتها مع «بَيتُكِ» بمبالغ بسيطة ابتداءً من 5.000 درهم فقط.

رخصة

«بَيتُكِ» مرخصة من مركز دبي المالي العالمي وهي خاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

وقد حصدت «بَيتُكِ» العديد من الجوائز. حيث تم منحها جائزة «دبي للمشاريع الناشئة» التي تعد أكثر المشاريع الواعدة في برنامج التنمية الإماراتي (وهو تعاون بين غرفة دبي ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون)، كما تم اختيار المنصة كواحدة من أفضل خمسة مشاريع من أصل 173 شركة مشاركة في منافسات الشباب التقنية، التي أُقيمت في إطار برنامج «أبوظبي تُلهِم».

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