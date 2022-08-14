«المنتدى الاقتصادي العالمي»: صغار المستثمرين بالإمارات واثقون من قدراتهم على تكوين ثروات

المصدر: دبي - سيد صالح

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أظهرت نتائج تقرير صادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» أن صغار المستثمرين في الإمارات يشعرون بقدر أكبر من الثقة في قدراتهم على فهم أسواق المال وبناء ثروات لعائلاتهم يرثونها من بعدهم، وذلك من خلال استثماراتهم الفردية في هذه الأسواق.

وأصدر المنتدى تقريراً بعنوان «مستقبل أسواق رأس المال: مقرطة الاستثمارات الفردية» لرصد أبرز التحولات فيما يتعلق بالاستثمارات الفردية وأبرز الاتجاهات الجديدة السائدة لدى صغار المستثمرين في عدد من الدول المصنفة كأسواق ناشئة، ومنها الإمارات.

وتضمن التقرير تحليلاً لمستويات الثقة في مدى نجاح الاستثمارات الفردية لدى صغار المستثمرين في الإمارات، وذلك من واقع نتائج استبيان أجري على عينة منهم. وأظهرت نتائج الاستبيان أن 38% من صغار المستثمرين في الإمارات يشعرون بثقة هائلة في إمكانيات نجاح استثماراتهم الفردية في أسواق المال بالدولة، فيما أعرب 50% منهم عن شعورهم بثقة معتدلة، فيما أفادت نسبة الــ 12% المتبقية بأن مشاعر الثقة لديهم طفيفة، فيما لم يعرب أي مستثمر عن انعدام الثقة لديه تماماً.

وأوضح التقرير أن هذه الثقة لدى صغار المستثمرين في الإمارات ترتبط إلى حدٍ بعيد بآفاق النمو الاقتصادي المتوقعة في الإمارات عموماً، حيث كان لها تأثير عميق في تعزيز مشاعر الثقة لدى صغار المستثمرين بالدولة في قدراتهم على إنجاح استثماراتهم الفردية في أسواق المال وإنمائها.

وتضمن التقرير كذلك تحليلاً لأنماط الاستثمارات الفردية المفضلة لدى صغار المستثمرين في الإمارات. وتمخضت نتائج الاستبيان عن صدارة استثمارات الأسهم لقائمة الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى صغار المستثمرين، حيث حصلت على نسبة 64%.

وجاءت الاستثمارات في الأصول المشفرة كالعملات الرقمية في المركز الثاني، حيث حصلت على نسبة 59%. وكان المركز الثالث من نصيب الاستثمارات في المحافظ الاستثمارية الجماعية، حيث نالت نسبة 43%، فيما تذيلت الاستثمارات في السندات والصكوك قائمة الخيارات الاستثمارية المفضلة، ونالت نسبة 39%.

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