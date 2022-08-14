فلاي دبي تعلن تأخر بعض الرحلات بسبب الظروف الجوية الراهنة

المصدر: البيان

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أكد متحدث باسم فلاي دبي اليوم أن الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد تسببت في بعض التأخير لعدد من الرحلات القادمة والمغادرة .

وقال: نحن مستمرون في مراقبة الوضع ونعتذر عن الإزعاج الذي قد تسببه الظروف الجوية لركابنا.

وكانت مطارات دبي أكدت تأثُّر حركة الطيران الجوي في مطار دبي الدولي DXB بسبب سوء الأحوال الجوية المغبرة ظهر اليوم، مما أدى إلى تحويل 10 رحلات قادمة وتوجيهها إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC والمطارات الأخرى المحيطة.

وأضافت أنه من جانبها، تعمل مطارات دبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للحد من التداعيات واستعادة حركة الطيران الجوية بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الغبار والأتربة العالقة في الجو وانعدام الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة،حيث انخفضت الرؤية بسبب موجة الغبار والأتربة المحملة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومطار آل مكتوم ومطار البطين والعجبان في أبوظبي وسويحان ومطار العين الدولي وزعبة في العين ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى مناطق متفرقة من الدولة.

واستمر طقس اليوم مغبرا إلى غائم جزئيا، مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأرجع المركز الوطني للأرصاد حالة الغبار إلى تأثير الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصحوبا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح نشطة محملة بالأتربة والغبار أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى نحو 500 مترا على عدد من مناطق الدولة.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة اليوم بمقدار 23.5 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 5:45 صباحا ، كما سجلت أعلى درجة في سويحان بواقع 47.9 درجة مئوية عند الساعة 3:15 عصرا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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