«الخليج للملاحة» تستكمل عملية إعادة تمويل 5 ناقلات مواد بتروكيماوية

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي»، استكمالها عملية إعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية، حيث تم إعادة تمويل القرض من قبل شركة جيانغسو الصينية للتمويل من خلال توقيع اتفاقية تمتد لـ 5 سنوات.

وقال علي عبوده، الرئيس المالي التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: من شأن الاتفاقية أن تؤسس علاقة قوية ومزدهرة مع شركة «جيانغسو للتمويل»، التي نكن لها الامتنان على دعمها المميز وإيمانها بقدرة الشركة على النمو والتوسع خلال السنوات القادمة؛ نحن نعتبر أنّ اختيارنا للشركاء البارزين لعب دوراً أساسياً في نجاح الشركة وعزمها على مواصلة نهجها التصحيحي.

وبحسب الاتفاقية سيتم إعادة تمويل 5 ناقلات بتروكيماوية، حيث تبلغ حمولة الناقلة الواحدة 46 ألف طن ساكن، وهي قادرة على نقل أنواع مختلفة من السوائل والتي تتضمّن المواد البتروكيماوية والزيوت، ومشتقات النفط، وذلك باستخدام خزاناتها المطلية بالزنك والأبوكسي.

وأضاف عبوده: يشكل توقيعنا للاتفاقية اليوم تأكيداً على القوة المالية للشركة وقدرتها وعزمها المتواصلين على تعزيز موقعها كشركة رائدة إقليمياً في نقل المواد البتروكيماوية؛ وستتمكن الشركة من استخدام التسهيلات التمويلية الجديدة لتحسين أوضاع الدين وتقليل الكلفة الإجمالية للاقتراض وتجنب مخاطر إعادة التمويل؛ كما ستساعد الاتفاقية على استكشاف الفرص التي تمكن الشركة من توسيع نطاق خدمات الشحن المتكاملة التي تقدمها محلياً وإقليمياً.

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