«أتش أس بي سي» يوسع خدمات الأوراق المالية العالمية في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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قام بنك «أتش أس بي سي» HSBC بتوسيع نطاق أعماله في مجال الأسواق وخدمات الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وحصل على ترخيص ترتيب خدمات الحفظ الأمين لعملائه الرئيسيين من الشركات السيادية والمؤسساتية ومدراء الاستثمار.

ومن خلال قيامه بتزويد العملاء من المؤسسات بخدمات الحفظ الأمين العالمية، فإن توسع HSBC في هذا المجال من الخدمات يمكنه من ربط العملاء بشبكة وكلاء الحفظ الأمين للبنك المنتشرة في 96 سوقاً حول العالم وتوفير منصة رقمية رائدة لأنشطة خدمات الأوراق المالية.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يستثمر HSBC في تعزيز قدراته في مجال إدارة الثروات عبر جميع شرائح العملاء، من العملاء السياديين والمؤسسات، إلى الشركات العائلية والأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، مروراً بمدراء الاستثمار والعملاء الأفراد».

وإن وجودنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي إنما يكمل الوجود الحالي لخدمات الأوراق المالية التي يوفرها بنك HSBC في جميع أنحاء المنطقة وحول العالم«.

وتتمثل خدمات الحفظ الأمين في حفظ وتوفير خدمات الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى بالنيابة عن العملاء – كما تساهم في تسهيل التدفقات المالية الخارجية وتدعم متطلبات إدارة المخاطر لأصحاب الأصول ومدراء الاستثمار.

وقال نبيل عبد الرحيم البلوشي، رئيس مبيعات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ورئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية للإمارات العربية المتحدة، لدى بنك HSBC:»إن امتلاكنا لقدرات وإمكانات عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل قد مكنتنا على مساعدة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021 وأكثر من 15 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، مما جعلتنا نتربع على رأس قائمة المؤسسات الرائدة في مجال التعاملات بالأسهم والسندات الإقليمية المصنفة.

وتتضح مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز لنشاط السوق المالية من بعد الطفرة التي شهدتها السوق في العام الماضي من خلال إدراج صفقات الطرح الأولي للاكتتاب العام في جميع أنحاء الدولة، ولذلك من المهم أكثر من أي وقت مضى لأعمال الحفظ الأمين العالمية لدى بنك HSBC أن تكون على أرض الواقع وأن تتواصل مع العملاء في عاصمة الدولة بشكل مباشر. ويأتي هذا التوسع كاستجابة واضحة لاحتياجات عملائنا وليزيد من قدرتنا على ربط المستثمرين الدوليين والعملاء السياديين ومدراء المؤسسات الاستثمارية من أبوظبي بالأسواق المالية العالمية.

ويعتبر بنك HSBC أحد أكبر المؤسسات المالية المزودة لخدمات الحفظ الأمين في العالم، ومن خلال دوره كوكيل أمانة للعملاء، بلغت قيمة الأصول التي يمتلكها 10.8 تريليونات دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة قدرها 7٪ عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2020.

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