جمارك دبي تبحث تطوير التعاون مع تنزانيا

المصدر: دبي – البيان

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استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وفداً زائراً رفيع المستوى من جمهورية تنزانيا الاتحادية برئاسة علي بوسي وكيل وزارة الأشغال والنقل، وضم الوفد حمزة سعيدي جوهري رئيس هيئة الطيران المدني وموسى إبراهيم مبورا الرئيس المشارك لهيئة المطارات وعدد من المسؤولين التنزانيين، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على دعم مساعي الدول الصديقة لتطوير خدماتها الجمركية عبر اطلاعهم على التجربة الرائدة للدائرة في تطوير الخدمات التجارية والجمركية.

وحضر اللقاء من موانئ دبي العالمية كل من سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لـشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعبد العزيز المرزوقي مدير بحوث تطوير الأعمال والعلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشارك في اللقاء من جمارك دبي منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، وفلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار (2).

ورحب أحمد محبوب مصبح في مستهل الاجتماع بالوفد الزائر من جمهورية تنزانيا الاتحادية، مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الطيران والنقل في تنزانيا لدعم جهودهم في مجال تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين والتجار، ولتعزيز قدرتهم على الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققته الدائرة في الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وأضاف: «تعمل جمارك دبي على تحقيق رؤيتها لمستقبل دورها العالمي بأن تظل الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال التطوير الدائم لخدماتها التي تعزز تيسير التجارة وتدعم حركة السياحة والسفر تطبيقاً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026، حيث تضع الدائرة تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح ضمن أولوياتها، ومن هذا المنطلق أطلقت جمارك دبي نظام الإفصاح المبكر الذكي لتمكين السياح والمسافرين من الإفصاح المُسبق عن أمتعتهم وأرصدتهم النقدية ما يتيح لهم اختصار الوقت والجهد في رحلاتهم الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي نحو 27.86 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2022».

وأوضح أن جمارك دبي تواكب كذلك التطور المتصاعد الذي تحققه دبي في مجال التجارة الإلكترونية، فقد قمنا بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لتمكين شركات التجارة الإلكترونية وشركات النقل والإمداد والشحن السريع من تطوير أعمالها، مستفيدين من سرعة وجودة الخدمات الجمركية المقدمة في مراكزنا، حيث نعمل كذلك على دعم مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دبي لتعزيز التجارة العالمية من خلال برنامج لمنح حوافز تجارية إضافية للمشاركين فيه من الدول الأعضاء والهيئات التجارية المشاركة.

من جهته أعرب علي بوسي عن تقديره الكبير لما حققته جمارك دبي من تطور في مستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمسافرين والتجار، مؤكداً الحرص على الاستفادة من تجربة الدائرة عبر تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والتجارب لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.

وقدم فلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار (2) عرضاً للوفد الزائر حول جهود إدارة عمليات المسافرين ودورها في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية للمسافرين عبر التطوير الدائم لقدرات الموظفين والجمركيين والارتقاء بمستوى أجهزة فحص الحقائب والأمتعة باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما قدم يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات عرضاً حول دور نظام «مرسال2» في تطوير الخدمات الجمركية وتيسير توفيرها للمتعاملين بأفضل مستوى من الجودة والسرعة، موضحاً أن «مرسال2» هو نظام جمركي متكامل طورته جمارك دبي بهدف تسهيل حركة التجارة، وتمكين التجار من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز جميع أنواع المعاملات الجمركية بإنجاز 97% من المعاملات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري، مما ساهم بشكل كبير في وصول نسبة سعادة عملاء جمارك دبي عن الخدمات الإلكترونية والذكية إلى 98%.

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