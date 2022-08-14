مدهش يقدم 10 منح للطلاب بمناسبة موسم العودة إلى المدارس

المصدر: دبي- البيان

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تستمر مفاجآت صيف دبي في تقديم فعاليات وعروض ترويجية مميزة وأجواء احتفالية لا تنسى لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء المدينة. وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، تقدم الدورة الخامسة والعشرون لمفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عرض "مدهش للمنح الدراسية"، والذي يتيح في الفترة من 8 أغسطس حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة نخيل مثل إبن بطوطة مول وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من كافة الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز بثيمة اجمالية 250 الف درهم.

ويمثل عرض مدهش للمنح الدراسية – إحدى فعاليات العودة إلى المدارس خلال مفاجآت صيف دبي – فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية للاستفادة منها.

ولكل عملية شراء بقيمة 200 درهم في مختلف المتاجر، باستثناء محلات السوبر ماركت، والبنوك، ومكاتب الصرافة في إبن بطوطة مول وسيركل مول، يمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب والفوز بـ 25 ألف درهم. علما بأنه سيتم إخطار الفائزين العشرة المحظوظين بمنحة مدهش من خلال بيانات الاتصال المسجلة. ويواصل مدهش ودانة الترحيب بالضيوف والعائلات في إبن بطوطة مول و سيركل مول خلال مفاجآت صيف دبي.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

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