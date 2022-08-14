الإمارات وجهة الاستثمارات السيادية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر تقرير غربي أن الإمارات واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية المُفضلة لدى المستثمرين الحكوميين والاستثمارات السيادية من مختلف دول العالم.

ونشرت مجلة «بينيفتس» الكندية المتخصصة في شؤون التقاعد والمعاشات وتُعد مصدر المعلومات الأكثر موثوقية للجهات الرسمية المعنية باستثمار أموال المعاشات، تقريراً عن أبرز الوجهات الاستثمارية ضمن فئتي الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية على مستوى العالم وأكثرها جاذبية للمستثمرين المؤسسين في 2022.

وأفاد التقرير بأن الإمارات تُعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية وأكثرها جاذبية للاستثمارات الحكومية والسيادية ضمن فئة الأسواق الناشئة في 2022، وتشهد في الوقت الراهن المزيد من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المُباشرة من مختلف الجهات الاستثمارية حول العالم، سواء كانت سيادية أو شركات خاصة.

وأوضح التقرير أن الإمارات اكتسبت زخماً متصاعداً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية منذ أن جرت ترقيتها وتصعيدها إلى فئة الأسواق الناشئة أول مرة من عام 2014، وحتى الآن.

وأضاف أن الزخم الاستثماري في الإمارات قد تصاعد على نحو أكثر حدة في العامين الأخيرين مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع أعداد الإصابة بفيروس «كوفيد 19» في العالم.

واختتم التقرير بالتأكيد أن الإمارات تأتي في صدارة الدول التي تستقطب انتباه الجهات الاستثمارية السيادية، مثل صناديق التقاعد وغيرها من الكيانات الاستثمارية المؤسسية، ومعها دول أخرى غالبيتها من الدول المُصدرة للنفط مثل السعودية ونيجيريا.

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