تيم كلارك: الطائرات الضخمة مفتاح أعمال «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات» أن الناقلات الجوية على مستوى العالم بحاجة في الوقت الراهن إلى طائرة كبيرة الحجم، مثل الطائرة العملاقة «إيرباص إيه 380»، إن لم تكن تفوقها في الحجم، وذلك لاستيعاب النمو المتوقع في حجم الطلب العالمي على السفر الجوي بعد تراجع أعداد الإصابة بجائحة «كوفيد 19»، معرباً عن اعتقاده أن الطائرات الضخمة هي مفتاح أعمال «طيران الإمارات».

كما أعرب، في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن»، عن شعوره بالحزن بسبب عدم تخطيط شركتي «إيرباص» أو «بوينغ» لبناء طائرة جديدة بحجم «إيرباص إيه 380»، وقال: «تخبرك الرياضيات أنك بحاجة إلى طائرة كبيرة، أكبر بكثير مما نحصل عليه في الوقت الراهن».

وأضاف: «الطائرة الأكبر ستكون من طراز «777-9»، وتتسع لعدد 364 شخصاً، فإذا قارناها مع الطائرات من طراز «إيرباص إيه 380»، فسنجد أنها تستوعب 484 شخصاً على الدرجة الاقتصادية الممتازة». وأوضح أن الأرقام المتاحة حالياً على متن الطائرات لا تكفي لتلبية الطلب على السفر الجوي، والمتوقع أن يسجل نمواً بنحو 4.5% سنوياً مما كان عليه قبل تفشي الجائحة.

وقال كلارك: «حتى مع وجود العديد من طائرات «787» و«إيرباص إيه 350» المشغولتين حالياً بالتحليق في أجواء العالم، ما زلت لا أفهم كيف سنواكب هذا النمو. إذا خرجت الطائرات من طراز «إيرباص إيه 380» من الإطار بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي، فكيف ستعمل؟ هل نشهد ترقيات هائلة لمدارج المطارات أو مدارج جديدة».

وأوضح أن الإجابة النموذجية على هذا التساؤل تتمثل في تطوير طائرة جديدة بحجم «إيرباص إيه 380» نفسه، إن لم تكن أكبر، تتمتع بميزات حديثة مثل المواد المركبة خفيفة الوزن، والمحركات الأكثر كفاءة. وقال: «عندما تحصل على طائرة أخف وزناً، وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، فهذه بمثابة علامة فارقة في جميع المربعات التي تتعلق بالبيئة».

وذكر أن أحد أكبر عيوب الطائرات من طراز «إيرباص إيه 380» تتمثل في محركاتها الأربعة، التي لا تتناسب مع معايير اليوم وأسعار الوقود. وعليه، سيتطلب الإصدار الجديد تقنية محرك جديدة تماماً، وقال: «ثمة دراسات مثيرة جداً للاهتمام تجري في هذا المجال، إلا أن معظم الأبحاث على مدار العشرين عاماً الماضية ركزت على الطائرات ضيقة الهيكل».

وأوضح أن محرك «المروحة المفتوحة» يعد أحد أكثر أنواع المحركات الجديدة الواعدة، ويمكن أن يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات بقدر 20%، ولفت إلى أن هذا المحرك سيخضع لاختبار على طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، رغم أنه غير مصمم للطائرات، وبالتالي ستحتاج الطائرات الجديدة أن تكون مصممة لتلائم هذه المحركات.

وأعرب عن اعتقاده أن الطائرة الجديدة في بدايتها ستكون على الأرجح طائرة ذات ممر واحد، على غرار طائرات «بوينغ 737» و«إيرباص إيه 320»، وقال: «نحاول أن نجعل الجميع يعملون على المراوح الكبيرة للطائرات الأكبر حجماً أيضاً». وأوضح: هناك بالتأكيد متسع لاستبدال طائرة «بوينغ 747»، لكن لا أعتقد أن هناك طلباً كافياً لبدء برنامج لطائرة أكبر من طائرة «إيرباص إيه 380».

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