العروض الترويجية تنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي- البيان

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شهدت تجارة التجزئة في دبي أمس حالة من الانتعاش مع تدفق الزوار والمتسوقين من داخل الإمارة ومن زوارها على المراكز التجارية للاستفادة من باقات العروض والفعاليات الصيفية.

وشهدت مراكز التسوق إقبالاً ملحوظاً من الزائرين مع تنوع الفعاليات التي تحتضنها فيما تسابقت المحال التجارية على تقديم العروض والخصومات على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وانطلقت أمس فعالات النسخة الأولى من حملة «خصومات بسعر المصنع» والتي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتمتد 3 أيام حتى 14 الجاري موفرة لجمهور المستهلكين تخفيضات حصرية تصل إلى 80 % على أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة.



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