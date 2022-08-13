الإمارات تتصدر إقليمياً في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات إقليمياً ونالت المركز العاشر على مستوى العالم في مؤشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الصادر عن «تورتوس».

وأوضح الموقع الشبكي البريطاني أن الإمارات تفوقت في المؤشر على سويسرا، تايوان، ألمانيا، فرنسا، وكندا، والتي جاءت في المراكز من 11 إلى 15 كما تفوقت على كافة الدول الاسكندنافية، حيث جاءت النرويج، السويد، والدنمارك في المراكز من 16 - 18، وجاءت إيسلندا في المركز 20، وفنلندا 22.

كما تفوقت الإمارات على المملكة المتحدة التي نالت المركز 23 ونيوزيلندا (26) وأستراليا (38)، فيما كانت صدارة المؤشر للصين تليها هونغ كونغ ثانية ولكسمبورغ والولايات المتحدة ثم إيرلندا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وهولندا في المراكز من 4 حتى 9 على التوالي.

وفي مؤشرات أخرى ضمن التقرير، حصلت الإمارات على المركز الــ 13 عالمياً في مؤشر الاستراتيجيات الحكومية للذكاء الاصطناعي، كما حصدت الصدارة عربياً والمرتبة 23 عالمياً في مؤشر تطور الذكاء الاصطناعي، ونالت المركز 27 عالمياً ضمن مؤشري «البيئة التشغيلية للذكاء الاصطناعي» و«التطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي».

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