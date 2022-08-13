420 مليون درهم مبيعات «جلفار» في الربع الثاني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تسجيل 419.9 مليون درهم مبيعات للربع الثاني من عام 2022 بنمو نسبته 91%، مقارنة بالربع الثاني 2021.

وفي حين أثرت التقلبات الجغرافية الاقتصادية على المبيعات في أسواق مثل الجزائر وإثيوبيا والمغرب، إلا أن عمليات وإنتاجية «جلفار» واصلت اتساقها في هذه الأسواق، حيث حققت الشركة نمواً عضوياً بنسبة 10% من عمليات قطاعها. وتعكس النتائج القوية زيادة التركيز على الأسواق الأساسية لشركة «جلفار» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وتوسيع مجموعة منتجات الشركة.

أداء قوي

وشهدت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة، مما ساهم في تسجيل أداء قوي حقق 44.2 مليون درهم في الربع الثاني 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى التنفيذ الناجح لخطة التحول في الربع الأول من عام 2022، حيث أعلنت الشركة عن وصول أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 40 مليون درهم.

ويمثل الربع الثاني من عام 2022 عودة إلى هامش من خانتين بنسبة 10.5% من صافي المبيعات. ولا تزال «جلفار» تركز على قيادة تحسينات الكفاءة في عملياتها التصنيعية. كما بلغ هامش الربح الإجمالي 34% في الربع الثاني من عام 2022. وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة: كان النصف الأول من عام 2022 خير دليل على التوجه الاستراتيجي القوي الذي اتخذه الفريق التنفيذي. وقد أدى نجاح تطبيق خطة التحول في الربع الأول من عام 2022 إلى تمهيد الطريق لتحقيق النتائج القوية التي سجلناها هذا الربع. ومع تطلعنا إلى النصف الثاني من العام، نعتقد أن «جلفار» تتمتع بوضع قوي لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية للعام 2030. أثق بأن «جلفار» قادرة على العودة مجدداً كشركة رائدة في السوق.

نمو تحويلي

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي للشركة: ساهمت استراتيجية النمو التحويلي لجلفار وتركيز الفريق التنفيذي على العودة إلى الربحية في تحقيق هذه النتائج القوية. مع مواصلتنا للنمو، سنتابع العمل على توسيع نطاقنا الجغرافي ومجموعة منتجاتنا الجديدة، ونطمح في نهاية المطاف إلى توفير قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين وأصحاب المصلحة.

استراتيجية

حققت استراتيجية النمو التي أعلنت عنها شركة جلفار للعام 2030 بداية هذا العام نمواً مستداماً وقيمة لجميع أصحاب المصلحة. ويتمثل هدفها النهائي في مضاعفة عائدات جلفار ثلاث مرات بحلول العام 2030، يواصل فريق الإدارة التنفيذية للشركة التزامه بتنفيذ هذه الاستراتيجية معتمداً على ست ركائز أساسية هي تعظيم الإيرادات من محفظة المنتجات الحالية وإطلاق منتجات جديدة والتوسع الجغرافي ومبادرات الأعمال الاستراتيجية ومبادرة المنتجات المتخصصة المتطورة ومبادرات النمو غير العضوي.

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