تعاون بين «إنفيسكو» و«سيكورا» لتقديم حلول محافظ الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إنفيسكو» عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «سيكورا إنترناشونال»، وهي شركة مستقلة تعمل في مجال حلول إدارة الثروات، لتوفير حلول لمحافظ الاستثمار النموذجية، وذلك في إطار عروض الاستثمار التي تقدمها شركة سيكورا لعملائها.

وستقوم «إنفيسكو» بتزويد «سيكورا» بنماذج بنية مفتوحة مخصصة ضمن مجموعة محافظها، مع تخصيص إجمالي مستهدف لحقوق الملكية يهدف إلى تحمل المخاطر الأساسية. ويتم إنشاء وإدارة هذه النماذج، التي تضم حلول محافظ النمو والدخل، من قبل فريق حلول الاستثمار في «إنفيسكو»، وبالاستفادة من الخبرة العريقة التي تتمتع بها «إنفيسكو» في مجال فئات الأصول والأسواق العالمية، بهدف إنشاء محافظ مع حلول مصممة لتعزيز النتائج. ويتم إنشاء حلول النموذج باستخدام عملية استثمار منضبطة تتضمن قيام مدير الاستثمار بعملية بحث دقيقة لتقديم محافظ محسنة متعددة الأصول تهدف إلى التعامل مع تحديات الاستثمار شديدة التعقيد.

تضخم

وقالت زينب فيصل الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو: يواجه المستثمرون في المنطقة، كما في جميع أنحاء العالم، أوقاتاً صعبة، إذ أدت الضغوط التضخمية وتقلبات السوق إلى إثارة مخاوف الكثيرين فيما يتعلق بإدارة الثروات على المدى الطويل.

ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا مع سيكورا توفر مجموعة من خيارات الاستثمار الجديدة والمبتكرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز أهدافهم الاستثمارية وتلبية احتياجاتهم الخاصة بالتخطيط لتعاقب الثروة.

فرصة

قال دوي نجوين، كبير مسؤولي الاستثمار في إنفيسكو لحلول الاستثمار: يسعدنا التعاون مع سيكورا إنترناشونال في هذا المجال المهم الذي يمثل فرصة كبيرة. ونحن نعلم جيداً أن لدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية، وواثقون أن خبرتنا في هذا المجال ستساعد في تحقيق النتائج المطلوبة، وذلك بالاستناد إلى عملية استثمار منضبطة وقابلة للتكرار والتوسيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز