4.3 مليارات أرباح «إعمار العقارية» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إعمار العقارية» عن تحقيق نموّ كبير في أرباح النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت أرباحاً صافية بقيمة 4.3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 175%، مقارنة بـ1.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

جاء هذا الأداء بفضل المبيعات العقارية القوية والنمو في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة. ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرّة في العلامة التجارية لشركة إعمار والانتعاش الإجمالي للنشاطات الاقتصادية في دبي وعلى رأسها سوق العقارات.

وسجّلت الشركة إيرادات قوية في النصف الأول 2022 بلغت 13.575 مليار درهم بنمو نسبته 10% مقارنة بالنصف الأول 2021. وحقّقت إعمار في النصف الأول من العام أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.112 مليارات درهم بزيادة قدرها 66% مقارنة بالنصف الأول 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات مع تحسّن هوامش الربح واستمرار تحسين التكلفة.

وبفضل نجاح إعمار في إطلاق العقارات في الإمارات والأسواق الدولية وتركيزها على مبيعات المشاريع قيد الإنشاء، فقد نجحت في تحقيق مبيعات عقارية قياسية في النصف الأول من العام بلغت 17.672 مليار درهم بزيادة قدرها 5% مقارنة بمبيعات النصف الأول 2021 وقدرها 16.842 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني 2022، سجّلت إعمار زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 53% حيث سجلت 2.932 مليار درهم مقارنةً بـ1.922 مليار درهم في الفترة نفسها من 2021. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني من العام الحالي 6.940 مليارات درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني 2021 التي بلغت 6.439 مليارات درهم.

كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 47.982 مليار درهم في نهاية النصف الأول 2022، والتي تحتسب باعتبارها إيرادات مستقبلية، ما يعكس مركز إعمار المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

انتعاش

وقال متحدّث باسم «إعمار العقارية»: تمكنت إعمار من تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام مع استمرار الأداء القوي الذي بدأ خلال الربع الأول 2022. وبفضل الارتفاع الذي شهده سوق العقارات والانتعاش المستمرّ في فترة ما بعد الجائحة، فقد استطاعت إعمار بفضل أصولها التي تشمل مراكز التسوّق والضيافة والتجزئة، أن تحقّق زيادة في الأرباح خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021. ونحن مستمرّون في جني فوائد الاستثمار على المدى الطويل في أصحاب الكفاءة والموهبة، الأمر الذي بدأناه العام الماضي في مختلف مجالات الأعمال التي ننشط فيها، ولا شك في أن إعمار تواصل مسيرتها على المسار الصحيح لتحقيق عوائد جذابة ومستدامة لصالح المعنيين والمستثمرين.

وأضاف: على مستوى الاقتصاد الكلّي، يساهم اقتصاد دبي المتنامي والتطوّرات التي شهدتها الدولة مؤخراً في مجالات متعدّدة مثل قانون الشركات التجارية وأنظمة الإقامة، في زيادة النمو واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من القطاعات، الأمر الذي يؤدّي بالتالي إلى زيادة الطلب بشكل غير مباشر على منتجاتنا، إلى جانب الدعم الذي تحظى به أعمالنا من خلال تركيزنا المستمرّ على تقديم أعلى المستويات ضمن المنتجات والتجارب ذات الجودة العالية والتي تفوق توقّعات عملائنا.

وبفضل مساعيها المتواصلة لبلوغ التميز في التصميم وجودة البناء والابتكار، تقدّم إعمار باستمرار تجارب متميّزة وفرصاً عديدة عبر مختلف القطاعات ضمن السوق، كما تواصل تطوير مشاريع عمرانية رئيسيّة متكاملة لها تجتذب المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

«إعمار الدولية»

وسجّلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار مبيعات عقارية بلغت 2.428 مليار درهم في النصف الأول، وساهمت بإيرادات قدرها 2.068 مليار درهم والتي تمثّل 15% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق نموّاً في النصف الأول 2022 بفضل المبيعات القياسية للمستأجرين في دبي مول، حيث ارتفعت إلى حدّ كبير مقارنة بالأرقام المسجّلة في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019. وبلغت نسبة نمو إيرادات النصف الأول 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حقّقت 2.661 مليار درهم.

كما حقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات في النصف الأول بلغت 1.644 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 66% مقارنة بالنصف الأول 2021. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 94%.

وكان دبي هيلز مول، الذي افتتحته الشركة في 17 فبراير 2022، قد استقطب مجموعة من العلامات التجارية العالمية في مجالات التسوّق والترفيه، وأصبح وجهة مفضّلة وشهيرة على مستوى الإمارة. وفي نهاية النصف الأول من عام 2022، بلغت نسبة إشغال المستأجرين 84% من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

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