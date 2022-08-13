«إلينغتون» و«سول» تطوّران مشروعاً جديداً في جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إلينغتون العقارية» عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «سول للتطوير العقاري»، لتطوير مشروع سكني جديد في قرية جميرا الدائرية تحت علامة «إلينغتون» التجارية.

ويمتد المشروع الذي سيتم تطويره بشكل مشترك بين الطرفين على أربعة طوابق سكنية، بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وسيوفر للمقيمين فيه خدمات ومرافق بجودة عالية تُضاهي جودة المرافق في أفخر المنتجعات، وستضم تلك المرافق ملعباً لتنس البادل، وحمام سباحة ترفيهياً مع جاكوزي، وحمام سباحة مخصّصاً للأطفال، فضلاً عن ركن خاص للعب تنس الطاولة، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، ومنطقة لإقامة حفلات الشواء، وصالة للياقة البدنية، والكثير غيرها.

وقال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سول للتطوير العقاري»: تنسجم هذه الشراكة التي تجمعنا بـ «إلينغتون العقارية» مع رؤيتنا وفلسفتنا الرامية إلى مواصلة الابتكار ضمن قطاع التطوير العقاري، وإثراء حياة الناس نحو الأفضل.

من جهته، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: ستتيح لنا شراكتنا توحيد طموحاتنا ودمج خبراتنا لتطوير مشروع سكني جديد يحتضن المرافق والأنشطة الترفيهية المتنوعة والمميزة التي توفّرها «إلينغتون العقارية».

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