«الشارقة للابتكار» يستقطب 1500 شركة من 45 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطب مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة، الذي أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الـ 3 أخيراً أكثر من 1500 مشاركة من مختلف الشركات الابتكارية والتقنية الناشئة والأفراد من 45 دولة حول العالم، متجاوزاً ضعف عدد المشاركات في النسخة السابقة. وقد تصدرت الشركات التي تقدم حلولاً تقنية في الرقمنة وتقنيات الطاقة قائمة تلك الشركات، تليها تلك المتخصصة بحلول النقل والخدمات اللوجستية والتحليل البيئي وتقنيات المياه والإنتاج والتصميم الصناعي.

قطاعات

كما تنوعت قائمة الشركات المتخصصة ضمن قطاعات مختلفة منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات من دون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. وغير ذلك من التقنيات الصناعية.

وتتنافس الشركات الناشئة المتقدمة للمسرع من جميع أنحاء العالم على فرصة أن تكون جزءاً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، كأهم المراكز الحاضنة والمزدهرة في المنطقة، والذي يستضيف حالياً المبتكرين الذين هم في طليعة تقديم الحلول الذكية والمستدامة في المنطقة والعالم.

ويتصدر المجموعة 506 متقدمين من الهند، تليها الإمارات (176) والبرازيل (68). وتمثل مجموعة الدول المشاركة مزيجاً مميزاً، حيث تقود الشركات الناشئة الثورة الصناعية الرابعة، من بينها مصر والمملكة المتحدة وباكستان وهولندا وروسيا والولايات المتحدة وبنغلاديش وبولندا وألمانيا وعدد من الدول العربية مثل الجزائر، الأردن، المغرب، المملكة العربية السعودية، تونس وغيرها.

واستطاع المجمع من خلال هذا المسرع جذب عدد كبير من الشركات الناشئة التي توفر حلولاً تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة.

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