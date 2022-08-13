9.2 مليارات سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة 9.2 مليارات درهم على مدار الأسبوع الماضي، منها 7.6 مليارات في أبوظبي و1.6 مليار في دبي، وجرى تداول أكثر من ملياري سهم موزعة بواقع 1.3 مليار سهم في أبوظبي، و770 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 81613 صفقة.

وصعدت الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث كسب مؤشر سوق أبوظبي 358 نقطة وارتفع بنسبة 3.6% مسجلاً مستويات قياسية، كما كسب مؤشر سوق دبي 78 نقطة وزاد بنسبة 2.4%.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات بلغت قيمتها 271 مليون درهم ليغلق عند 3395 نقطة، مقابل 3317 نقطة للأسبوع السابق ليكسب المؤشر 78 نقطة على مدار أسبوع ويصعد بنسبة 2.4% مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وصعد قطاع العقار 3.4% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 3.7% و«ديار» 7.8% و«إعمار للتطوير» 1.8% و«الاتحاد العقارية» 0.4%، فيما استقر «تيكوم» دون تغير. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.2 % بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.6% و«دبي الإسلامي» 2.6%، كما صعد قطاع الاستثمار 5.3% مع صعود «دبي للاستثمار» 6.9% و«سوق دبي المالي» 3.5%، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 3.8%.

وزادت أسهم السلع بنسبة 18.6% والخدمات 3.7% والاتصالات 1.6% واستقر قطاع الصناعة دون تغير. وارتفع «ديوا» 1.6%، وتراجع قطاع النقل 1.2% مع نزول «العربية للطيران» 4%، بينما صعد «أرامكس» 4%، واستقر «الخليج للملاحة» دون تغير.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 552 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 124 مليون درهم، ثم «ديوا» 109 ملايين درهم. وحقق سهم «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 18.6%، تلاه «اكتتاب القابضة» 15%، ثم «ديار للتطوير» 7.8%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 27%.

سوق أبوظبي

وخالف مؤشر سوق أبوظبي الاتجاه العام للصعود طوال الأسبوع الماضي، حيث تراجع بنسبة 0.6% في ختام تعاملات أمس بتداولات قاربت 1.8 مليار درهم ليغلق عند 10287 نقطة مقابل 9929 نقطة للأسبوع السابق، ليكسب المؤشر 358 نقطة ويرتفع بنسبة 3.6% على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي، صعد «العالمية القابضة» 6.2% و«ملتيبلاي» 2.5% و«الواحة كابيتال» 3%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الأول» 4.7% و«أبوظبي التجاري» 4.3%، و«أبوظبي الإسلامي» 3%، وفي قطاع الطاقة زاد «أدنوك للتوزيع» 13%، بينما تراجع «أدنوك للحفر» 1.6% و«دانة غاز» 0.1%.

وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1% و«رأس الخيمة العقارية» 4.5%، كما ارتفع «إشراق» 93%. وفي قطاع الاتصالات تراجع سهم «اتصالات» 0.9% و«الياه سات» 1.9%، وفي قطاع المواد الأساسية صعدت أسهم «فيرتيغلوب» 4% و«بروج» 2.7%، بينما تراجع «ألفا ظبي» 0.3%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.9 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 955 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 580 مليون درهم و«ألفا ظبي» مستقطباً نحو 516 مليون درهم.

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