«اقتصادية أبوظبي» تدشن برنامجاً لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، برنامج أبوظبي لحاضنات الابتكار؛ لتمكين الأفراد الراغبين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات متميزة وفرص أعمال تسهم بدورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتنوعة والذكية والمستدامة، وذلك ضمن جهوده لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

يأتي الإطلاق الرسمي لبرنامج حاضنات الابتكار ضمن مبادرات «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022 ويضم نحو 14 مبادرة. ويوفر الإطار العام البيئة المناسبة مثل المساحات والموارد والأدوات اللازمة لرعاية وبناء القدرات وتطوير الأفكار وتفعيل قيمتها التجارية عبر تحويلها إلى خدمات ومنتجات ومشاريع.

وقال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يأتي برنامج أبوظبي لحاضنات الابتكار ضمن جهود اقتصادية أبوظبي لوضع أطر مؤسسية وتشريعية مُحفزة للابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ونعمل على تحقيق ذلك عبر اتباع حزمة من السياسات والتشريعات، التي طورتها اقتصادية أبوظبي بالتعاون مع عدد من الشركاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز