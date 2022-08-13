598.4 ملياراً أصول المصارف الإسلامية بنهاية مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات نحو 598.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت بواقع 8.1 مليارات درهم أو ما نسبته 1.37% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

بينما زادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 2.45% توازي 14.3 مليار درهم مقابل 584.1 مليار درهم في أبريل الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل 596 مليار درهم في مايو 2021. وبحسب الإحصائيات، ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 393.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2% أو ما يوازي 7.6 مليارات درهم، مقابل 386.3 مليار درهم في مايو 2021.

ودائع

وزاد الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.85% أو ما يعادل 10.9 مليارات درهم مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.82% توازي 3.2 مليارات درهم مقارنة بشهر أبريل الماضي. وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1% تعادل 4 مليارات درهم لتصل إلى 418.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل السابق عليه.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 92.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 60.3 مليار درهم في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و19.4 مليار درهم في سندات الدين و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليارات درهم استثمارات أخرى.

بنوك تقليدية

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 2.844 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.03% أو ما يعادل 83.6 مليار درهم مقارنة بـ 2.76 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، وزادت أصول البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 10% أو ما يعادل 258.3 مليار درهم مقارنة بنحو 2.586 تريليون درهم في مايو 2021، فيما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.14% أو ما يوازي 113.1 مليار درهم مقارنة بـ 2.731 تريليون درهم في نهاية 2021. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على أكثر من 82.6% من أصول الجهاز المصرفي بالدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.

ائتمان

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.471 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.8% أو ما يعادل 106.4 مليارات درهم مقارنة بنحو 1.365 تريليون درهم في مايو 2021، فيما زادت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3% أو ما يعادل 60.6 مليار درهم مقارنة بـ 1.411 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وزادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.622 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي بنمو على أساس شهري بنسبة 1.76% أو ما يعادل 28.1 مليار درهم مقابل 1.594 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 11.6% أو ما يعادل 168.8 مليار درهم مقارنة بـ 1.453 تريليون درهم في مايو 2021، فيما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 48.7 مليار درهم أو ما نسبته 3.1%.

استثمارات

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 398.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 260.4 مليار درهم في سندات الدين، و88.7 مليار درهم في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق و13.8 مليار درهم في الأسهم، و35.2 مليار درهم استثمارات أخرى.

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