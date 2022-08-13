15.2 ملياراً مبيعات «إعمار للتطوير»

المصدر: دبي - البيان

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حقّقت «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، أعلى أداء لمبيعاتها خلال النصف الأول 2022، وذلك بعد طرحها مجموعة من المشاريع الناجحة التي من شأنها أن تسهم في توفير قيمة إضافية مستقبلاً. كما ارتفعت نسبة مبيعات العقارات للشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 10% لتصل إلى 15.216 مليار درهم، مقارنةً بالفترة نفسها من 2021 والتي بلغت 13.825 مليار درهم.

وحققت الشركة أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات قدرها 2.564 مليار درهم بنمو 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، فيما بلغت إيرادات الشركة في النصف ذاته 7.282 مليارات درهم.

وبفضل الأداء المميّز الذي حقّقته إعمار خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز إلى 32.753 مليار درهم، والتي سيتمّ احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

ونجحت الشركة خلال النصف الأول 2022 في إطلاق 15 مشروعاً في مواقع رئيسية مختلفة، مثل تاليا وأورانيا في ذا فالي، وإيلي صعب ريزيدنسز 2 وبلِس 2 في المرابع العربية 3، وروزواتر ولوتس وكريك بالاس وأوركيد وكريك كريسنت وآيلاند بارك 1 في خور دبي، وذا سانت ريجيس ريزيدنسز في وسط مدينة دبي، والعنوان ريزيدنسز ذا باي في إعمار بيتشفرونت، وجرين فيو 3 في إعمار الجنوب، وبارك فيلد في دبي هيلز استيت، وسي جيت في مرسى راشد لليخوت.

وقال متحدّث باسم الشركة: إن التزامنا الراسخ في تسليم مشاريع متميّزة، وتوليد التدفّق النقدي، وتطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الرائدة، أسهم بشكل أساسي في تحقيقنا أعلى معدّل بيع للعقارات على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني 2022.

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