تعاون بين غرفة عجمان ومجموعة «لافيش»

المصدر: عجمان - البيان

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شهدت غرفة عجمان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة «لافيش» للعطور لتوريد ماء الورد مع شركة «ليشيك فارم ديستيليري»، إحدى أكبر شركات إنتاج ماء الورد الطبيعي في أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إنتاج الزيوت العطرية.

وتنص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية على أن تمثل مجموعة لافيش للعطور، شركة ليشيك فارم ديستيليري، بحيث تكون المورد الرئيسي لماء الورد إلى الأسواق الإماراتية والخليجية، انطلاقاً من سياستها الرامية إلى توفير وتوزيع منتجات طبيعية وعضوية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال عادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور، إن اختيار «ليشيك» لمجموعة «لافيش» كي تكون المورد الرئيسي لها في المنطقة يؤكد ثقتها الكبيرة في السمعة الرائدة للمجموعة والتزامها بتطبيق جميع معايير الجودة العالمية في منتجاتها، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تبلورت بناءً على احتياج العملاء في دول مجلس التعاون لمثل هذا النوع من المنتجات.

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