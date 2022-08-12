«اللولو» تُطلق مهرجان بهجة الهند في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة لولو العالمية عن أول إطلاق متزامن على مستوى المنطقة للاحتفال بعيد الاستقلال الهندي الخامس والسبعين تحت شعار «رحيق الحرية»، وسيبدأ مهرجان «بهجة الهند» الشهير في جميع متاجر لولو في وقت متزامن بجميع دول الخليج في يوم 15 أغسطس 2022، فيما سيتم تدشين المهرجان رسمياً في دولة الإمارات في مول الوحدة بأبوظبي، وقد تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لمجموعة لولو بإمارة دبي.

ويعتبر مهرجان «بهجة الهند» بمثابة فعاليات تبعث الحياة في 3 عناصر من التجربة الهندية في متاجر لولو هي الثقافة والتجارة والمأكولات، وهي تمثل العلاقات التجارية الوثيقة التي تتمتع بها مجموعة اللولو مع الهند.

وسيفتتح سفراء الهند المهرجان بالتزامن في جميع دول الخليج في البحرين، الكويت، عمان، قطر والمملكة العربية السعودية، وسيتم بث مراسم الافتتاح على الهواء مباشرة على شاشة كبيرة في كل مكان ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

وستشتمل فعاليات بهجة الهند احتفالاً بالعيد الـ 75 لاستقلال الهند على تجربة تسوق غامرة وفريدة من نوعها في متاجر لولو مع تشكيلات مأكولات إقليمية لذيذة وزيارات المشاهير من قبل نجوم التلفزيون في منصة زي 5 وعروض ترويجية مذهلة وأزياء مميزة في الوقت المناسب لموسم الأعياد التالي.

وقال سليم أم. أيه، رئيس مجموعة لولو في دبي: «في كل عام، ننظم أحداثًا خاصة لعرض جمال وتنوع الثقافة الهندية من خلال مهرجان مثل «بهجة الهند» كالمعتاد لهوية علامتنا التجارية الهايبر ماركت. هذا هو تكريمنا المتواضع للتقاليد المجيدة والطعام والعروض في الهند، حيث بذلنا جهودًا كبيرة لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات، من خيارات الأطعمة الصحية إلى الملابس المستدامة، والمأكولات الجاهزة، وإمكانية الوصول الرقمي إلى المستوى العالمي أفلام بوليوود بأسعار معقولة».

وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي: «بعد عامين من التحديات، يحقق قطاع التسوق عودة قوية، ونود أن نكون حريصين أن يجد المتسوقون كل ما يحتاجونه لموسم الاحتفالات بأفضل الأسعار».

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