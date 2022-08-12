«نخيل مول» يطلق تجربة ترفيهية جديدة بتقنية الواقع الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

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يقدم «نخيل مول»، وجهة التسوق الفاخرة في نخلة جميرا، تجربة ترفيهية لا مثيل لها لزواره، استكمالاً لمجموعته المتنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وأماكن التسلية، وذلك عبر إطلاق «جيم أوفر اسكيب رومز» و«بورد جيم كافيه».

وتضم هذه المنطقة الترفيهية الجديدة الفريدة من نوعها التي تمتد على مساحة تبلغ 11,000 قدم مربعة، 12 غرفة هروب و11 غرفة هروب افتراضية، حيث تجعل أجهزة الواقع الافتراضي الرأسية مغامرات الهروب أكثر تشويقاً، بالإضافة إلى منح عشّاق الألعاب اللوحية فرصة استكشاف وخوض تجربة أكثر من 50 نوعاً منها في المقهى المُخصص لهذه الأنشطة.

ويوفر «جيم أوفر اسكيب رومز» و«بورد جيم كافيه» للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الغنية في «نخيل مول»، من خلال تنظيم فعاليات ترفيهية تهدف إلى تمتين العلاقات بين الناس وخصوصاً العائلات والأصدقاء والزملاء في العمل وإقامة المناسبات الخاصة، أو بناء فريق متجانس أو مجرّد قضاء يوم ممتع خارج المنزل.

وتهدف هذه الألعاب التي قام بتصميمها رسّامو رسوم متحركة محترفون ومبدعون في عوالم درامية مشوّقة بديلة للأفلام، إلى استقطاب العائلات والباحثين عن المغامرات وهواة الألعاب المخيفة. كما تجمع هذه التجارب بين أحدث التقنيات والألغاز مع المحافظة على وفائها للمواضيع الأصلية وقصصها.

ويتيح هذا المركز الترفيهي لروّاده خوض أنواع متنوعة من التجارب الواقعية والفريدة من نوعها والمستوحاة من مجموعة واسعة من الأفكار والمواضيع ابتداءً من «ألف ليلة وليلة» وصولاً إلى رحلة عبر حفرة الأرانب في «غرفة أليس في بلاد العجائب». وسوف يستمتع محبّو أجاثا كريستي بغموض «غرفة أورينت إكسبرس»، في حين سوف تجعل «غرفة ماني هايست» الأدريالين يجري في عروق المعجبين بهذا المسلسل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشّاق المنافسة في الألعاب اللوحية استكشاف أنواع جديدة أو الاستمتاع بالتحدي المألوف لتلك المرغوبة جداً ضمن مجموعة رائعة يوفرها المقهى، كما أنه بإمكان اللاعبين شراء الألعاب لإضافتها إلى مجموعاتهم.

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