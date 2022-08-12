«فيدا» للفنادق والمنتجعات يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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يتألّق «فيدا للفنادق والمنتجعات» في ابتكار العروض الإبداعية المميزة، وتتطلّع للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية والسيدات الرائعات اللاتي يسهمن باستمرار في نهضة وتطور الدولة. وفي هذه المناسبة، يقدم فيدا منتجع الشاطئ أم القيوين وفيدا كريك هاربر فعاليات صممت خصيصًا للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإبراز مكانتها المهمة في المجتمع.

ويوفر الفندق فرصة لتناول الشاي في أجواء مفعمة بالإيجابية والحيوية احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية وإنجازاتها العظيمة، حيث يوفر كذلك وقتاً للاسترخاء مع إطلالة مدهشة على مياه البحر وحياة الشاطئ الحيوي.

كما يوفر الفندق عرضاً مذهلاً ليوم كامل من الجلسات المتميزة ومرافق السبا الرائعة، حيث يشمل العرض جلسة في السبا لمدة 60 دقيقة بالإضافة إلى إمكانية استخدام البركة ودخول الشاطئ لشخصين.

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