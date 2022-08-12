9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال 5 أيام

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.7 مليارات درهم خلال الأسبوع مع تسجيل 1893 مبايعة بقيمة 4.75 مليارات درهم، منها 326 مبايعة للأراضي بقيمة 1.64 مليار درهم و1567 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.12 مليارات درهم خلال 5 أيام من العمل.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 352 مليون درهم في ند حصة تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 214 مبايعة بقيمة 595 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 172 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 161 مبايعة بقيمة 565 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 161 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.65 مليارات درهم منها 96 رهونات أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و378 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.31 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1 مليار درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 1 مليار درهم.

وتم تسجيل 66 هبة بقيمة 327.45 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 39 مليون درهم.

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