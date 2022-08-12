726 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 726 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اتسجيل 226 مبايعة بقيمة 596.29 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 196.87 مليون درهم و 206 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 399.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 125.5 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 22.7 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 102.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 4.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملابين درهم وأخرى في منطقة اليفرة 3 بقيمة 600 ألف درهم .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز