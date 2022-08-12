«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تختتم مخيمها الافتراضي بمشاركة 3026 طالباً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

‎اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الدورة الثامنة من مخيم «تدرا» الافتراضي، والذي شكل بنسخته الحالية تجربة فريدة للطلاب المشاركين، من خلال إتاحة الفرصة لهم، لاستكشاف الإمكانات الواسعة لتقنية الميتافيرس، والتي تعتبر مستقبل الإنترنت في السنوات المقبلة.

وشهد المخيم مشاركة 3026 طالباً وطالبة من مواطني الدولة، والمقيمين على أراضيها، وبلغت نسبة الإناث المشاركات 47%، بينما بلغت نسبة الذكور 53%.

وجاء الحفل الختامي الافتراضي للمخيم، بحضور المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، وموظفي الهيئة والطلاب المشاركين وأولياء أمورهم، حيث هنأ الزرعوني فريق المخيم، والمشاركين فيه بنجاح دورة العام 2022، وقال: أصبح المخيم محطة دورية على طريق صنع المستقبل استناداً إلى روح الابتكار، التي تتجلى في إبداعات أبنائنا وبناتنا الطلبة، وجاءت دورة هذا العام امتداداً لما تحقق في السنوات الماضية، للدخول أكثر في عالم المستقبل، في حين تجلى ذلك في تطبيق الواقع الافتراضي متمثلاً في تجربة الميتافيرس الواعدة، والتي ستشكل أحد ملامح العالم، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد الزرعوني أهمية التجربة، التي عاشها الطلاب في المخيم، وقال موجهاً حديثه للمشاركين: نحن أبناء دولة حددت بوصلتها في عالم المستقبل، وهي تسير بسرعة وبخطوات واثقة نحو ذلك الهدف، وندرك تماماً أن نجاحنا في تحقيق مشاريعنا المستقبلية يعتمد عليكم؛ يعتمد على جيلكم، الذي يمتاز بالانفتاح على تقنيات لم تكن معروفة قبل سنوات قليلة، كما يمتاز بامتلاكه طيفاً واسعاً من أدوات المعرفة ونوافذها المفتوحة على العالم الواسع، نريدكم أن تكونوا سفراء لوطنكم في عالم المستقبل.

وعلى مدار أسبوعين نفذ كل طالب 18 مهمة في المسار العام للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، و15 مهمة لكل طالب في المسار العام للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، كما نفذ الطلاب 76 مشروعاً متقدماً للمسار المتقدم للفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، وقد استفاد الطلاب خلال المخيم من 175 ساعة دعم فني، و86 مقطعاً تدريبياً، و14 ساعة بث حي مباشر.

وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين في المخيم في المسارين المتقدم والعام، ففي المسار العام فاز كل من الطالبة إيثار محمد الخزاعلة، والطالب عبدالله يوسف الخليل بالجائزة الذهبية، في حين فاز كل من الطالبة عايشة سيف، والطالب إسماعيل أشرف بالجائزة الفضية، في حين كانت الجائزة البرونزية من نصيب كل من الطالبة غلا عبدالله، والطالبة نورة سعيد الكتبي، أما في المسار العام ففاز كل من الطالب علي حميد اللوغاني، والطالبة أنيسة مبارك الكتبي والطالب زايد سالم الكلباني.

وخلال الحفل قدم الطلبة الفائزون شرحاً مفصلاً عن مشاريعهم، في حين توجهت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالشكر إلى أولياء أمور الطلبة، لقاء الجهود الكبيرة، التي بذلوها في مساعدة أبنائهم وإنجاح فعاليات المخيم.

يذكر أن مخيم الهيئة الافتراضي في نسخته الثامنة يعتبر استكمالاً للنجاحات، التي حققها في الدورات السابقة، وتجسيداً لالتزام الهيئة بمسؤولياتها المجتمعية تجاه الطلبة الإماراتيين، من خلال إكسابهم المهارات، التي تؤهلهم للريادة في تبني تقنيات المستقبل، كالمدينة الذكية والاستخدام الإيجابي والآمن لوسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، والتصميم والفنون والإبداع، وبناء المهارات الإيجابية، وغيرها من الأنشطة، حيث أسهم المخيم في تدريب أكثر من 21 ألف طالب، خلال دوراته السابقة، وشهد توزيع 15 ألف مختبر تقني منزلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز