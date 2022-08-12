«تايم»: عقارات دبي تواصل ازدهارها

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن سوق العقارات في دبي تعيش حالة من الانتعاش بدأت منذ العام الماضي بعد تراجع جائحة «كوفيد-19»، وأضافت المجلة أن عقارات دبي تواصل في هذا العام ازدهارها وتستمر أسعار بعض الفئات من هذه العقارات في الارتفاع.



ونشرت المجلة تقريراً عن عقارات دبي، وتضمن التقرير مقابلة مع رائد الأعمال اللبناني المُقيم في دبي، رامي طبارة، المؤسس المُشارك لشركة «ستيك» للاستثمارات العقارية ذات القيمة المُنخفضة. ويتولى طبارة أيضاً منصب الرئيس التنفيذي المُشترك لــ «ستيك».



وأوضح التقرير أن «ستيك» واحدة من الشركات التي استفادت من الازدهار الحالي الذي تشهده شوق العقارات في دبي.



وتطرق التقرير إلى طبيعة نشاط «ستيك»، فذكر ان الفكرة الرئيسية لنشاط الشركة تقوم على اتاحة الفرصة للأشخاص الراغبين بالاستثمار في العقارات بمبالغ محدودة وفقاً لإمكانياتهم المالية. وعليه، تُعد «ستيك» منصة رقمية للاستثمار العقار مُخصّصة بالأساس لصغار المستثمرين.

وأضاف تقرير «تايم» أن «ستيك» تجعل بإمكان أي شخص في العالم، وأيًا ما كان مستوى قدراته المالية، أن يستثمر في العقارات الإيجارية بدبي، وجنى عائدات من هذه الاستثمارات، وذلك بشراء جزء من العقار ثم تأجيره، من دون الحاجة إلى شراء العقار بأكمله.



وقال طبارة في المقابلة: «تأسّست «ستيك» في يناير 2021، وأنهينا دورة تمويل من الفئة «سي» في يونيو 2021، وجمعنا من خلالها تمويلاً تبلغ قيمته حوالي 4 ملايين دولار. ومنذ تأسيس الشركة، بات لدينا 20 الف مُستخدم ونُدير أصولاً عقارية بقيمة 10 ملايين دولار».

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