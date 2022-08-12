«بسعر المصنع» 3 أيام في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق النسخة الأولى من حملة «خصومات بسعر المصنع». تمتد الحملة 3 أيام من 12 إلى 14 الجاري حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات حتى 80% في أكثر من 280 علامة تجارية فاخرة كما سيحصل المتسوقون أيضاً على فرصة للدخول في السحب الرقمي للحملة حيث سيحصل 25 رابحاً على جوائز نقدية تصل إلى 50.000 درهم وعند التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر سيشارك العملاء في السحب لربح 1000 درهم. وسيحصل فائز واحد على الجائزة الكبرى 25.000 درهم.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في الحملة 8 مراكز هي الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، تايمز سكوير سنتر.

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