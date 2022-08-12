«أوبك»: زخم نمو الإمارات القوي يتواصل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية واصلت نموها القوي خلال الأشهر الماضية من عام 2022.

وأشارت «أوبك»، في تقريرها الصادر أمس عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر أغسطس الجاري، إلى مجموعة من العوامل التي شكلت دعماً للأنشطة الاقتصادية في الإمارات، منها التعافي الاقتصادي من تداعيات «كوفيد19»، وأسعار النفط المسجلة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استضافة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، موضحةً أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع من 54.8 خلال يونيو الماضي، إلى 55.4 خلال يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أنه رغم التحديات التي يشهدها العالم، إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات، مدعوماً بمستويات الثقة العالية في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

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