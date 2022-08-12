2.9 مليار إيرادات «أرامكس» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أرامكس»، المزوّد العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن تحقيق إيرادات 2.97 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 بتراجع نسبته 1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما بالنسبة لإيرادات للربع الثاني فقد انخفضت بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.52 مليار درهم نتيجة انخفاض عدد شحنات قطاع خدمات التوصيل السريع.

واستقرت هوامش الأرباح الإجمالية على مستوى المجموعة خلال الربع الثاني والأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ويعزى ذلك إلى النمو المتسارع في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية في قطاع خدمات التوصيل السريع.

وقد تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 91.9 مليون درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات، كما يعود جزئياً إلى التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الصرف، وتحديداً انخفاض سعري صرف الليرة اللبنانية والجنيه المصري.

وانخفض صافي الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 44.6 مليون درهم، وعند استثناء الأثر المالي لشطب القيمة الدفترية للتقنيات المستبعدة من الخدمة وخسائر أخرى احتسبت لمرة واحدة، يكون صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية للنصف الأول من عام 2022 قد انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 96.9 مليون درهم.

وحافظت أرامكس منذ بداية العام الجاري على مستوى إيجابي من التدفقات النقدية، كما تتمتع برصيد نقدي قوي بقيمة 592 مليون درهم، وتمثل ديونها 0.5 مرة من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

ومن شأن الميزانية العمومية القوية لأرامكس دعم استراتيجيتها للنمو ومن ذلك الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للشركة: شهدت «أرامكس» خلال النصف الأول تغيّرات مهمة على مستوى أعمالها كان من أبرزها التحول اللافت في مزيج إيراداتها. فقد حقّق قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الأداء الأقوى ضمن قطاعات أعمالنا، مساهماً في تعويض التباطؤ الذي شهده قطاع خدمات التوصيل السريع. ويُعزى النمو مزدوج الرقم في إيرادات خدمات الشحن ونمو إيرادات الخدمات اللوجستية إلى استثماراتنا الاستراتيجية في توسيع نطاق عملياتنا وزيادة حصتنا في السوق وتعزيز قدراتنا في هذين القطاعين.

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