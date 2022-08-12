346 مليوناً أرباح «دبي للاستثمار» في 6 أشهر بنمو 20.5%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار عن ارتفاع صافي أرباحها خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 بنسبة 20.5% لتصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ 302 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحقق النمو في الأرباح بقيمة 62.01 مليون درهم خلال هذه الفترة بشكلٍ أساسي، بفضل الأداء القوي والمستمر لقطاعات التصنيع والمقاولات والخدمات. وحافظ إجمالي أصول المجموعة على استقراره عند 22 مليار درهم، كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.1 مليار درهم، مقارنةً بـ 11.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: تؤكد النتائج المُحققة في منتصف عام 2022 على مرونة نموذج أعمال المجموعة. وتثبت أننا نمضي بخطوات واثقة من خلال خطة نمو مستمرة ومتسقة، تركز فيها الشركة على عملية التنويع الاستراتيجي من خلال الدخول في استثمارات ناجحة، وعمليات تخارج مدروسة.

وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية»: إن تراجع الأرباح في الربع الثاني جاء نتيجة تراجع الأسواق العالمية، وتأثر استثمارات الشركة في صناديق الاستثمار، والتي تراجعت بقيمة بلغت 55 مليون درهم، مشيراً إلى تحسن المحفظة في شهر يوليو الماضي.

وفي المقابل، أشار رئيس مجلس إدارة «دبي للاستثمار» إلى التحسن في قطاع الصناعة، والذي يعتبر جزءاً من أعمال الشركة وخاصة في مواد الزجاج والألمنيوم. وتوقع بن كلبان خلال السنوات الثلاث القادمة أن يتم التخارج من 2 أو 3 شركات، مضيفاً أن التخارج الأخير من شركة «إيميكول» سيضيف نحو 980 مليون درهم من الصفقة إلى نتائج الربع الثالث من عام 2022.

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