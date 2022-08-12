صندوق محمد بن راشد للابتكار يمول منصة «بيزات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى الإمارات، عن تقديم الدعم لتمويل منصة «بيزات» المتخصصة في تقديم حلول برامج التأمين والموارد البشرية، وذلك من خلال برنامج خطة الضمانات الخاص بالصندوق، والذي يعنى بتوفير الحلول التمويلية لمساعدة المشاريع المبتكرة على تحقيق أقصى مدى للتوسع والنمو.

وتعمل منصة «بيزات» على تمكين الشركات من تلبية متطلبات الموظفين وتعزيز الكفاءة في أقسام الموارد البشرية والتأمين ومدفوعات الرواتب.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: تماشياً مع رؤية الصندوق الرامية إلى دعم منظومة الابتكار المتنامية في الإمارات، تهدف منصة «بيزات» لتوفير العديد من المزايا للشركات في أنحاء المنطقة وستقدم تجربة أفضل للموظفين من خلال التقنيات الرقمية.

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