407 ملايين أرباح «دانة غاز» النصفية

المصدر: الشارقة - البيان

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ارتفعت أرباح «دانة غاز» بنسبة 82% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 407 ملايين درهم، مقارنة بصافي أرباح معدّلة بقيمة 225 مليون درهم حققتها الشركة من عملياتها خلال النصف الأول 2021.

وجاء نمو ربحية دانة غاز خلال النصف الأول مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كردستان العراق.

وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 31% لتصل إلى 1.041 مليار درهم، مقارنة بـ 792 مليون درهم خلال النصف الأول 2021، في حين انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 16%.

ووصل متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجاتها خلال النصف الأول إلى 87 دولاراً لبرميل المكثفات و44 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال، مقارنة بــ 48 دولاراً و32 دولاراً على التوالي خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: حققت «دانة غاز» نتائج قوية خلال النصف الأول بفضل أدائنا التشغيلي المتميز وجهودنا المستمرة لخفض التكاليف، إلى جانب العوامل الإيجابية في أسواق الطاقة. وبالرغم من تفاقم حالة عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم، تظل توقعاتنا إيجابية ومشجعة لما تبقى من عام 2022 ولا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات الطلب.

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