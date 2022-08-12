مستوى تاريخي لسوق أبوظبي.. و«دبي» متماسك

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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واصل مؤشر سوق أبوظبي أمس الصعود للجلسة الخامسة على التوالي وصعد بنسبة 1% ليغلق عند 10346 نقطة، للمرة الأولى في تاريخه ليواصل تحقيق الأرقام القياسية مدعوماً بعمليات شرائية واسعة استهدفت الأسهم القيادية، فيما تماسك سوق دبي مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والاتصالات والمرافق العامة.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وتجاوز رأسمالها السوقي حاجز 2.7 تريليون درهم مع استمرار صعود سوق أبوظبي نحو مستويات قياسية هي الأعلى في تاريخه على الإطلاق. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.698 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.711 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.145 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و565.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و337 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 483 مليون سهم.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي بدعم صعود أسهم العقار والاتصالات والمرافق العامة وتراجع مؤشر السوق بنسبة 0.2% ليغلق عند 3386 نقطة، حيث صعد قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 3.7% و«ديار» 3.9% و«إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير»1.1%، بينما تراجع «تيكوم» 0.8%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليغلق عند 10346 وفي قطاع العقار هبط «الدار» 0.6%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 5%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 3.3% و«أبوظبي التجاري» 2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.1%، واستقر «العالمية القابضة» دون تغير.

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