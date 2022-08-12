2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 508 مبايعات بقيمة 1.55 مليار درهم منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 762.02 مليون درهم و406 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 786.55 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 352 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 879.54 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 291.55 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 587.99 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 123 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 29.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 8 ملايين درهم.

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