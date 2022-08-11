«إيروس» تتوقع زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيروس»، إحدى شركات التجزئة الرائدة في الإمارات، أن مهرجان العودة إلى المدرسة السنوي سيعود هذا العام مع مجموعة متنوعة من العروض والخصومات، وبرنامج الاستبدال المميزة في جميع متاجرها في الإمارات.

ويمكن للطلاب والمعلمين المقيمين في الدولة من توفير حوالي 600 درهم من خلال برنامج استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى برامج استبدال مميزة على أجهزة أخرى منها الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، سماعات الرأس، الأجهزة القابلة للارتداء، الساعات الذكية، وغيرها الكثير. ومن المتوقع أن ينفق الأهل أو الطلبة ما يقارب 3500 درهم إماراتي سنوياً لشراء المستلزمات والمنتجات الإلكترونية لكل طالب في المدرسة، الكلية، والجامعة.

ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق أولياء الأمور هذا العام بين 10 % – 15 % على منتجات التكنولوجيا المتميزة، خاصة في ظل تركيز المدارس والكليات على البرمجة، والدروس عبر الإنترنت، والعديد من الأمور الأخرى وذلك لضمان حصول الطلاب على تجربة تعليمية متنوعة.

وتتطلع إيروس من خلال موسم العودة إلى المدارس إلى تقديم عروض مميزة للطلاب والمعلمين، حيث يمكنهم توفير حوالي 600 درهم إماراتي عند استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة، بالإضافة إلى فرصة توفير حوالي 200 درهم على الهواتف المحمولة. ويمكن لحاملي بطاقات بنك دبي التجاري من الحصول على خصم 10% إضافي، وفرصة للفوز بـ «ساعة سامسونج جالاكسي 4» عند إنفاق 500 درهم، وقسيمة سفر من «رحلات» تصل إلى 200 درهم على كل عملية شراء. كما ستقدم إيروس على جميع الأجهزة المتوفرة ضمن العروض ضمان ممدد، وحماية ضد الحوادث.

وقال محمد بدري، مدير في «إيروس»: يعتبر الإنفاق خلال موسم العودة إلى المدارس مرتفعاً ويشكل مصدر قلق للعديد من الأهالي، حيث يتطلعون إلى شراء أفضل الأجهزة الإلكترونية لضمان حصول أطفالهم على منتجات مميزة تساعدهم في العملية التعليمية. ومن هنا فإن توفير أفضل الأجهزة الإلكترونية وبأسعار مخفضة يمكن أن يساعد الطلاب على تحقيق النجاح. ونتطلع في إيروس إلى مراعاة الارتفاع في النفقات على عملائنا خلال هذه الفترة، لذلك نحرص على تقديم مجموعة من العروض والخصومات في المتجر أو من خلال التسوق الإلكتروني.

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