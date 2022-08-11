"إعمار" توقّع إتفاقية مع دبي القابضة للاستحواذ الكلّي على دبي كريك هاربور مقابل 7.5 مليارات درهم

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة إعمار العقارية اليوم عن استحواذها الكامل على دبي كريك هاربور، وهو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخي، وذلك من شركة دبي القابضة مقابل 7.5 مليارات درهم تدفع بالتساوي نقدًا وبأسهم في شركة إعمار العقارية ما يجعل دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار.

وسجّلت إعمار مبيعات بقيمة 4.2 مليارات درهم في عام 2021 ومبيعات بقيمة 3.6 مليارات درهم في دبي كريك هاربور في النصف الأول من 2022. ويتضمّن دبي كريك هاربور قرابة 100 مليون قدم مربّع من عمليات التطوير التي توفّر فرصة بالنسبة لإعمار لتحقيق أرباح مستقبلية.

وقال متحدّث باسم إعمار: "تمثّل اتفاقية الاستحواذ مع دبي القابضة إنجازاً آخر بالغ الأهمية في تاريخ إعمار التي تواصل توسعة محفظتها من رصيد الأراضي الاستراتيجية وتضمن قيمة مستدامة للمستثمرين. ونحن عازمون على تقديم الدعم اللازم للرؤية التي وضعتها حكومة دبي بالنسبة للتنمية العمرانية المستدامة، مع توفير تجربة جديدة للمقيمين والزائرين على حدّ سواء."

تسييل مالي

وقال متحدّث باسم دبي القابضة: "يسرّنا الإعلان عن اتفاقية بيع دبي كريك هاربور لصالح شركة إعمار والتي نعمل حالياً على إتمامها، وهي بلا شك اتفاقية بالغة الأهمية من شأنها أن تعود بالفائدة على كلا الطرفين. ومن خلال الشراكة بين الجانبين، أضحى دبي كريك هاربور يتمتع بقيمة هائلة، كما تمثّل الاتفاقية تسييلاً مالياً ضخماً بالنسبة لنا. ونتطلّع قُدُماً إلى استثمارنا في إعمار كمساهم رئيسي، وإلى المزايا التي يضمنها هذا الاتفاق، ونحن على ثقة من أن دبي كريك هاربور سيستمرّ في تحقيق أعلى مستويات النجاح."

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