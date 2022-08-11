إطلاق الدورة الثانية من جائزة «الشارقة في المالية العامة» بـ 17 فئة مختلفة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، صباح أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الدائرة، عن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة والتي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتعد الأولى عربياً، وذلك بعد توقف 4 سنوات بسبب جائحة «كوفيد 19»، لتأتي هذه الدورة الثانية بزيادة في عدد الفئات المؤسسية والفردية المتاح المشاركة فيها إلى 17 فئة مختلفة، مع تطوير شامل لمعايير الجائزة وشروط المشاركة الفنية والتنظيمية وضوابط الترشح للجائزة، كما تم فتح باب الترشيح للجائزة حتى نهاية يناير 2023، إضافة إلى تخصيص جوائز مادية للفائزين، وجاء المؤتمر بمشاركة سالم يوسف القصير رئيس المجلس، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائب رئيس المجلس ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة وعضو مجلس أمناء الجائزة.

تمكين

وأكد سالم القصير أن الجائزة تعنى بتعزيز وتمكين قطاع المال لأن يكون رافعة ناجحة ومستدامة للتنمية في بلادنا العربية، من خلال قياس وتقييم مستوى الالتزام بمعايير ومتطلبات التميز المرتبطة بالعمل المالي الحكومي على صعيد المؤسسات أو الأفراد، مبيناً أن أهداف الجائزة تنسجم مع توجيهات حكومة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة تمكين الجهود وتضافرها لأجل تنمية مهارات الأفراد وخبراتهم وثقافاتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال خلق القيمة في أعمالنا المختلفة، وصولاً إلى اقتصاد حقيقي يعمل على بناء أمة متكاملة تعمل بوعي ومعرفة لتحقيق استدامة ورفاهية المجتمع.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة تمثل موجّهاً رئيساً في سبيل ترجمة رسالة الجائزة في تحقيق أداء مالي حكومي متميز، من خلال التحفيز والتشجيع على المزيد من التميز والكفاءة في الأداء المالي على صعيدي الفكر والممارسة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية في المنطقة العربية، والعمل على نشر أفضل التجارب والتطبيقات في إدارة المال العام وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة في صورها وأبعادها كافة.

مفاهيم

من جانبه، تحدث الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن دور الجائزة في إحداث التطوير والتحسين في مفاهيم المالية العامة في الوطن العربي، وتمكين السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالمالية العامة، مثمناً قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (16) لسنة 2022 والصادر بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، كما أعرب عن تقديره البالغ لإعادة تكليف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتنسيق مع دائرة المالية المركزية بالشارقة للقيام بمهام الإدارة الفنية للجائزة في دورتها الجديدة وتنفيذ أعمال التسويق والترويج لها على مستوى الوطن العربي.

نجاح

وأشار الهتلان إلى نجاح الدورة الماضية في أهدافها والبرامج التعريفية والتسويقية المصاحبة داخل الدولة وفي أرجاء الوطن العربي ككل، معتبراً هذه الشراكة الاستراتيجية النوعية رافداً مهماً يصب في جهود تعزيز نجاحات الجائزة والاستفادة من الخبرة المتراكمة والدور الاستشاري الريادي الذي تؤديه المنظمة عبر فريقها المتخصص في التطوير المالي والإداري، مبيناً أنه ضمن الخطة التطويرية للجائزة فقد تم رفع عدد فئات المشارَكة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير، لتكون أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية القائمة حالياً.

فئات

من جهته، أوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، الأمين العام للجائزة قائمة الفئات المؤسسية التي يمكن المشاركة والترشيح فيها وهي الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد/الضمان الاجتماعي، كما أن هناك فئات فردية تتمثل في المدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب المالي العربي المتميز، والمحاسب المالي العربي المتميز.

استمارات

ويأتي فتح باب الترشيح للمشاركة في الجائزة والبدء في تلقي ملفات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.sharjahawardpf.org وتعبئة استمارات الترشيح اعتباراً من أغسطس الحالي ولغاية نهاية يناير من العام المقبل، تمهيداً لمباشرة أعمال تقييم هذه الملفات من قبل اللجان المختصة خلال شهري فبراير ومارس 2023 قبل اعتماد النتائج النهائية من مجلس أمناء الجائزة في شهر أبريل من العام نفسه، لافتاً إلى أن المقرر عقد الورش والمنتديات التعريفية للجائزة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الحالي، فيما سينظم حفل تكريم الفائزين في مطلع مايو 2023.

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