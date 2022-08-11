القرية العالمية تفتح باب تسجيل أكشاك وعربات الطعام لموسمها الـ 27

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكبر للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، رواد الأعمال لإطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة خلال موسمها الجديد الذي سينطلق في 25 أكتوبر المقبل. وقد أعلنت القرية العالمية في هذا الصدد عن بدئها باستقبال مقترحات وعروض الأعمال لافتتاح أكشاك وعربات الطعام حتى 26 أغسطس الجاري 2022. وحثت القرية العالمية رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى افتتاح مشاريعهم الخاصة، لاغتنام هذه الفرصة لتجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع والبدء ببناء قاعدة العملاء الخاصة بها.

ويتم حالياً تقييم نحو 200 موقع لإقامة هذه الأكشاك والعربات في مختلف أنحاء القرية العالمية قبل الموعد النهائي لتقديم العروض في 26 أغسطس 2022. وخلال مسيرتها الحافلة، شكلت القرية العالمية نقطة انطلاق رئيسية للعديد من المشاريع التجارية الواعدة في مجال المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات، نظراً لما تقدمه من فرص استثمارية قيّمة، وتسهيلات مختلفة لمزاولة الأعمال دون الحاجة لوجود تراخيص تجارية، فضلاً عن تمكينها رواد الأعمال من الوصول إلى ملايين الضيوف من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تنمية أعمالهم وضمان تحقيق عوائد عالية على استثماراتهم. وتدعو القرية العالمية، الشركاء المحتملين للتسجيل على بوابة الأعمال التجارية للقرية العالمية -https://business.globalvillage.ae

استقبلت القرية العالمية في موسمها الماضي (26)، عدداً قياسياً من الزوار بلغ 7.8 ملايين ضيف، استمتعوا بتذوق أشهى المأكولات لدى أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وعاشوا تجارب تسوق ممتعة لدى أكثر من 3,500 منفذ توفر مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الأصلية بنسبة 80%. وتعتز القرية العالمية في موسمها 27، بمساهمتها في دعم جهود الدولة لتحفيز وترسيخ ثقافة الأبداع والابتكار من خلال تشجيع الشركات الناشئة ودعم تطورها منذ مراحلها التأسيسية الأولى وحتى بلوغها النجاح والشهرة.

وسيتعاون «مركز إسعاد الشركاء» التابع للقرية العالمية مع الشركاء المحتملين لتقديم الدعم اللازم عند التسجيل في «الهيئة الاتحادية للضرائب» والحصول على أجهزة الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأشيرات، والتأمين، ومرافق التخزين، والجمارك للمنتجات المستوردة. وسيعمل تطبيق «شركاء القرية العالمية» GV Partners الجديد على تبسيط إجراءات العمل للشركاء، بينما ستسمح محفظة GV Pay للشركاء بتقديم حلول دفع ذكية بأسعار تنافسية للغاية لمتاجرهم. وتحرص القرية العالمية على تقديم كافة أشكال الدعم والتوجيه لشركائها في جميع مراحل تطوير مشاريعهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز