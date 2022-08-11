«كندية دبي» تتعاون مع «كورسيرا» لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن تعاونها مع الجامعة الكندية دبي، مؤسسة التعليم العالي الأولى على صعيد دبي، لتزويد طلاب الجامعة بالمهارات اللازمة للوظائف الأكثر طلباً من خلال أكاديمية كورسيرا للمهن «Career Academy»، وهي أكاديمية تدريب مهني جديدة تهدف إلى تأهيل المتعلمين لوظائف المستقبل التي يزداد الطلب عليها يوماً بعد الآخر من خلال شهادات احترافية تخصصية من شركات عالمية رائدة مثل «جوجل» و«آي بي إم» و«ميتا».

وبموجب هذا التعاون، أصبحت الجامعة الكندية دبي أول جامعة خاصة في دولة الإمارات تعتمد أكاديمية كورسيرا للمهن، مرسخةً بذلك مكانتها في القطاع التعليمي كمؤسسة ملتزمة بتزويد الطلاب بمهارات الوظائف عالية الطلب لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مجزية.

وتعليقاً على التعاون، قال البروفيسور د.كريم شلِّي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء: «يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع (كورسيرا) لتوفير فرص جديدة وواعدة للخريجين بما يضمن لهم التميّز في سوق العمل، إذ ستتاح الفرصة لهم للحصول على شهادات احترافية تخصصية معترف بها في القطاع، دون أي تكلفة إضافية خلال السنة الأخيرة من الدراسة. ولاشك أن اكتساب هذه المؤهلات العملية إلى جانب حصولهم على شهادة جامعية عالمية المستوى سيمنح خريجي جامعتنا الأسبقية عند استكشافهم الفرص المتاحة في مجال التوظيف والتطوّر المهني».

بدوره، قال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسرنا أن نتعاون مع إحدى الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشاركنا هدفنا في دعم المساعي الطموحة للدولة في بناء اقتصاد رقمي راسخ تقود جهوده قوى عاملة ماهرة ومجهّزة بما يلزم من مهارات. لقد أرست الجامعة الكندية دبي معايير راقية تقتدي بها المؤسسات التعليمية ذات المستوى العالمي من خلال النهج المتطور الذي تتّبعه في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة، وبفضل هذا التعاون، سنتيح فرصاً تعليمية بارزة من شأنها تمكين الجيل القادم من أصحاب المواهب في الدولة لتحقيق الازدهار والتقدّم في سوق العمل العالمي عالي التنافسية».

وتأتي الشراكة بين شركة «كورسيرا» والجامعة الكندية دبي في ظل النمو السريع لأعمال «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولغاية يونيو 2022، تقدّم «كورسيرا» دعمها المتواصل في صقل مهارات 681 ألف متعلم في دولة الإمارات، وأكثر من 6.2 ملايين متعلم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشمل هذا أكثر من 320 ألف متعلم جديد على منصة «كورسيرا» في المنطقة خلال الربع الثاني من 2022.

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