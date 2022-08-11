تفاعل مع حملة «إمباور» لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الفواتير

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تفاعل المتعاملين الإيجابي مع حملتها الصيفية السنوية لترشيد استهلاك طاقة التبريد تحت شعار «اضبط ووفر على 24° درجة مئوية»، والتي تستمر حتى نهاية فصل الصيف، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ ممارسات ثقافة الاستدامة لدى المتعاملين وبغية مواصلة تقديم خدمة تبريد المناطق بمواصفات عالمية صديقة للبيئة، لا سيما وأن أنظمتها تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بوسائل التبريد التقليدية.

وذكرت المؤسسة أن حرارة الصيف قد تجعل المتعامل يميل إلى ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند درجة حرارة منخفضة دائماً مما يسفر عن هدر كبير في الطاقة وينتهي بفاتورة استهلاك عالية تثقل ميزانيته، إلا أن وعي المتعاملين المتزايد وتفاعله مع دعوات المؤسسة قللت من ذلك الهدر على نحو لافت.

وأوضحت المؤسسة أن الحملة قدمت للمتعاملين 8 نصائح وإرشادات تثقيفية كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة وهي ضبط المكيف على 24 درجة مئوية والتحقق من جهاز منظم حرارة التكييف والحفاظ على نظافة فلتر المكيفات وإغلاق الستائر والتشققات في النوافذ والأبواب وتظليل الأبواب والنوافذ الزجاجية وتقليل مصادر الحرارة والقيام بصيانة المنزل سنوياً وذلك لضمان راحتهم وسعادتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتواصل مع كل شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات «إمباور»، والذين يزيد عددهم على 140 ألف متعامل بغية حثهم وتشجيعهم على ترشيد الاستهلاك في إطار الحملة، التي يتم إطلاقها للعام التاسع على التوالي، وتركز على توعيتهم بضرورة ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية والتي تعد درجة حرارة مثالية للتبريد الفاعل والمطلوب والتي ستحقق تكلفة أقل لفواتيرهم الاستهلاكية من جهة وستسهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً لعالم أخضر ومستدام من جهة أخرى.

وتوجه أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، بالشكر إلى مختلف شرائح المتعاملين، وقال إننا جميعاً، سواء كمؤسسة مزودة للخدمة أو متعاملين مستفيدين من الخدمة، معنيون بترشيد استهلاك الطاقة وفوائدنا من هذه الممارسة المستدامة جمة وكبيرة تشملنا جميعاً وتصل بمكاسبها إلى الأجيال القادمة، مؤكداً تزايد الطلب على خدمة «إمباور» في مختلف أنحاء دبي، حيث سجلت نمواً بنسبة أكثر من 23 % في التسجيل لخدمات تبريد المناطق في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أوضح بن شعفار أن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، لافتاً إلى أن «إمباور» تراهن على وعي المتعاملين بالمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتنبي حلول الاستدامة وصولاً للاقتصاد الأخضر وتحقيقاً لمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبنتها حكومة دبي بهدف الحد من التغير المناخي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 % وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

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