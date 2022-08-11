«زينة»الإماراتية تبتكر لوحة مفاتيح جديدة لمدفوعات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «زينة» شركة التكنولوجيا المالية في الإمارات وتتخذ من دبي مقراً لها، عن لوحة مفاتيح جديدة لمدفوعات الأعمال، والتي تعد الأولى من نوعها في مجال المحافظ الرقمية، والتي سجلت زينة براءة اختراع لها.

وتحظى «زينة» بالدعم من منصة (YC) الرائدة لتسريع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، وتعمل على توفير الأموال للمستهلكين في الشرق الأوسط، كما تواصل جلب الابتكار إلى عالم المدفوعات.

وقال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للتطبيق: «لا يزال منتج زينة الجديد في المرحلة التجريبية حالياً، ويعمل على استبعاد التعاملات النقدية من معادلة الدفع تماماً. ومنذ إطلاق شركتنا في العام 2020، انصب تركيزنا على تصميم وبناء طريقة تكون الأكثر سلاسة للأفراد لإرسال الأموال واستلامها. ونقدم اليوم أحدث اختراعاتنا الذي يتيح للشركات إنشاء روابط الدفع وتحصيل المدفوعات بثلاث نقرات فقط عبر تطبيق المراسلة الذي يختارونه».

وطرحت زينة منتجها الجديد في الوقت الحالي لمجموعة مختارة من عملائها التجاريين النشطين من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المستقلين، حيث يسمح لهذه الأطراف طلب المدفوعات من عملائهم مباشرة من خلال أي من تطبيقات المراسلة، سواء كان ذلك عبر «واتس آب» أو «فيسبوك مسنجر» أو «إنستغرام» أو «سيغنال». ويسمح ZiiBoard للعملاء التجاريين أيضاً بتحويل الأموال عبر تطبيقي «أبل باي» أو «غوغل باي» أو أي بطاقة دولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز