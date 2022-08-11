50 % خصومات من «دو» لكبار المواطنين حاملي بطاقة «بركتنا»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن عروض حصرية متميزة لحاملي بطاقة «بركتنا» من كبار المواطنين، والذين يمكنهم الاستفادة من خصم بنسبة 50٪ على باقة الهاتف المتحرك القياسية للمؤسسات. وتوفر دو في هذا العرض الجديد لكبار المواطنين من حاملي بطاقة «بركتنا»، والتي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي لكبار المواطنين والمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، أيضاً، مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة والمصممة لتحسين أنماط حياة هذه الفئة المهمة في المجتمع الإماراتي.

وتقدّم باقة الهاتف المتحرك للمؤسسات من «دو» مجموعة من المزايا المتكاملة، بما في ذلك دقائق محلية غير محدودة للاستخدام داخل دولة الإمارات، ودقائق دولية غير محدودة من الإمارات إلى مجموعة من الوجهات التي يغطيها العرض الجديد.

وقال جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو»: «تشكل حلول وخدمات الاتصال ضرورة أساسية بالنسبة لفئة كبار المواطنين في المجتمع الإماراتي لتمكينهم من التواصل على نحو سلس مع أحبائهم وذويهم وإدارة شؤونهم اليومية والمهنية ومواكبة أحدث التطورات في العالم الرقمي. ويسعدنا تقديم هذا العرض الحصري لحاملي بطاقة»بركتنا«تماشياً مع التزامنا بتمكين مختلف فئات المجتمع الإماراتي ولا سيّما فئة كبار المواطنين من الحصول على خدمات اتصال موثوقة تنفيذاً لرؤية حكومة الإمارات بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين والمتقاعدين».

وينسجم إطلاق هذا العرض الحصري مع التزام دو بالارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها العصر الرقمي وذلك كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز جودة الحياة الرقمية لجميع فئات وشرائح المجتمع المحلي.

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