«شعاع كابيتال» تقلص ديونها بسداد 188 مليون درهم في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «شعاع كابيتال» عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022. وسجلت شعاع والشركات التابعة لها («المجموعة») في الربع الثاني 2022 صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 6 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 24 مليون درهم في الربع الأول من العام، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات التداول.

وحققت المجموعة صافي خسارة عائد للمساهمين بواقع 170 مليون درهم في الربع الثاني 2022، مقارنة بصافي ربح بلغ 6 ملايين درهم في الربع الأول من نفس العام. وكان للمخصصات غير النقدية (حسب القيمة السوقية لصناديق شعاع المدارة، والنفقات المستحقة، والإهلاك السريع للأصول غير المادية) دور في تحقيق هذه النتائج، وتواصل المجموعة تركيزها على تقليص نسبة الديون المالية مع سداد 188 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت شعاع في الربع الثاني مجموعةً أخرى من الإيرادات المتكررة القوية بواقع 64 مليون درهم عبر جميع قطاعات أعمال المجموعة.

وسجل قطاع إدارة الأصول أداءً قوياً بلغ 33 مليون درهم من الإيرادات، مدفوعاً بالمساهمة القوية لرسوم الإدارة المتكررة، والتي من المتوقع أن تزداد في النصف الثاني من العام مع الإيرادات الإضافية من رسوم الأصول المدارة.

وحقق قطاع الصيرفة الاستثمارية إيرادات قدرها 3 ملايين درهم بسبب انخفاض إيرادات الاستشارات والتداول مقارنة بالربع الأول، ولكن بالنظر إلى الصفقات المجزية التي يجري التحضير لها، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في النصف الثاني من العام.

وفي إطار التوسع العالمي لشركة «نورث أيكر» التابعة والمملوكة بالكامل لشعاع، تم تأسيس كيان جديد منفصل مقره في لندن يدمج جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري التابعة للشركة. وسوف تعمل «نورث أيكر» على تطوير مجموعة من المشاريع بقيمة 3.6 مليارات دولار في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصات لإدارة الاستثمارات والأصول العقارية.

ووصلت الإيرادات من قطاع الشركات إلى 28 مليون درهم على الرغم من زيادة تقلبات السوق، وهي مدفوعة بالأداء القوي لأعمال التداول لدى شعاع في الربع الثاني من عام 2022.

وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 90% في الربع الثاني 2022 قياساً بـ 73% في الربع الأول 2022، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر تأثير التدابير الإضافية لخفض التكاليف في النصف الثاني من عام 2022.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال» وفي معرض تعليقه على نتائج الربع الثاني من عام 2022: «رغم التحديات التي واجهتنا في هذا الربع، حافظت أعمالنا التشغيلية الرئيسية على مرونتها وحققت إيرادات متكررة بقيمة 64 مليون درهم عبر جميع وحدات الأعمال. وقد شرعنا في تبسيط أعمالنا على مستوى المجموعة من خلال معالجة النفقات غير النقدية واتخاذ تدابير لخفض التكاليف لتمكيننا من تحقيق الربحية مستقبلاً. كما نؤكد مواصلة التزامنا بتوفير حلول استثمارية مبتكرة لعملائنا، وهو ما يتضح في توسيع نطاق شركة (نورث أيكر) عالمياً وزيادة عدد الصناديق المدارة التي يمكن لعملائنا الاستفادة منها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز