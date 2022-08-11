مصرف عجمان يحصد جائزة التميز في تعزيز التوطين والتدريب

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز مصرف عجمان بواحدة من جوائز التميز بجانب مجموعة من أفضل المصارف في مجال تعزيز دور التدريب والتوطين على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تقديم هذه الجائزة المرموقة من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتكريم عدد من البنوك المحلية لقاء جهودها المتميزة في مجال تعليم وتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم ومواهبهم، والتي برزت بشكل خاص من خلال تركيزها على تمكين وتطوير الموظفين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تسليم هذه الجائزة لمصرف عجمان في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خلال الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين للموارد البشرية CHRO، من قبل كل من سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وشهاب عيسى الزعابي، رئيس قسم التراخيص في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وجمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويحتل مصرف عجمان مكانة رائدة في مجال التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا إلى جانب التزامه العميق بتوفير أفضل برامج التدريب المستمر التي تتيح لموظفيه البقاء على اطلاع ومعرفة بكافة المستجدات في المجال المصرفي بما يمكنهم من التكيف والمواءمة مع التطور السريع الذي يشهده العالم.

وحول الفوز بالجائزة، صرح محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: «إننا نعتبر مهمة التوطين مسؤولية وطنية وواجباً مقدساً نأخذه على عاتقنا، وإننا لَنفخر ونعتز بشرف تكريمنا بهذه الجائزة من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والتي تبرز ثمرة جهودنا في السعي نحو تحقيق هذا الهدف السامي. نحن نضع نصب أعيننا خطط التنمية الوطنية التي ترسمها حكومة دولة الإمارات ونركز عليها في بناء استراتيجياتنا، لذلك تأتي مهمة انتقاء وتعزيز برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مقدمة أولوياتنا».

إن فريق التدريب والتطوير في مصرف عجمان بقيادة حكيمة قد حرص على الاستثمار بشكل واسع في ميادين التطوير المهني، كما ركز في الوقت نفسه على رفع وتحسين مهارات الموظفين وتأهيلهم وصقل مواهبهم، الأمر الذي أسهم بشكل هائل في نجاح عملية التدريب والتطوير في مصرف عجمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز