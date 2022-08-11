مطارات دبي تفوز بالجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز ستيفي العالمية لعام 2022

المصدر: البيان

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صدت مطارات دبي جائزة ستيفي الذهبية عن فئة إعادة تصميم مكان العمل الأكثر ابتكاراً خلال جائحة كوفيد-19، وذلك في الحفل السنوي السابع لجوائز ستيفي العالمية المرتبطة ببيئة العمل والسعادة الوظيفية (Stevie Awards for Great Employers).



وتمكنت مطارات دبي من الفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد تنفيذها عدداً من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى حماية صحة وسلامة الموظفين والعملاء والضيوف خلال الجائحة، والتي شملت إعادة تصميم أماكن العمل في مطارات دبي مع تجهيزها بمرافق مخصصة ومجانية للفحص والتطعيم لجميع الموظفين وعائلاتهم.



وخلال الجائحة، قامت مطارات دبي بتنفيذ سلسلة من التغييرات التكنولوجية الهامة خلال فترة قصيرة للغاية، والتي كان الهدف منها تغيير مفهوم العمل في مطارات دبي، حيث تم إدراج منصات مبتكرة للتنسيق عبر الإنترنت، وتفعيل خاصية المؤتمرات المدعومة بالفيديو للتخفيف من القيود المفروضة وإتاحة العمل عن بُعد. كما شملت تلك التغييرات أيضاً إطلاق منصة التوقيع الإلكتروني الخاصة بمطارات دبي لتمكين القوى العاملة من إنجاز أعمالهم رقمياً بشكل كامل وتعزيزاً لمفهوم القدرة على العمل من أي مكان، بالإضافة إلى أتمتة خدمات موظفي الموارد البشرية التي ساهمت بالتخلص من المعاملات الورقية والارتقاء بتجربة الموظف إلى مستويات متقدمة. وساهمت كل تلك الإجراءات بضمان أعلى معايير السلامة للموظفين إلى جانب تحسين كفاءة العمل وإتاحة الفرصة لتبني طرق جديدة في بيئة العمل دون تلامس.



وترحيباً بفوز مطارات دبي بالجائزة، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي: "لقد حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص بإشادة عالمية واسعة في استجابتها للجائحة، حيث أضحت دولتنا نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الموازنة بين الحفاظ على سلامة الناس وصحتهم مع حماية الاقتصاد وآلاف الوظائف عبر مختلف القطاعات. وكنا على يقينٍ تام أن الوصول إلى التعافي التام من آثار الجائحة لا يتحقق دون استعادة ثقة العملاء، حيث بذلنا كافة الجهود الممكنة لضمان شعور موظفينا وعملائنا على حد سواء بقدرتنا على حمايتهم والمحافظة على سلامتهم في مطار دبي الدولي".



تحتفي "فئات الاستجابة لكوفيد-19" في نسخة هذا العام من جوائز ستيفي العالمية بالعمليات المبتكرة لإعادة تصميم أماكن العمل خلال الجائحة بهدف الحفاظ على الإنتاجية وسلامة الموظفين والعملاء وغيرهم، حيث أُضيفت الفئات المذكورة تكريماً لفِرق الموارد البشرية والمؤسسات بأكملها على جهودهم الحثيثة المبذولة على مدار العام للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين ضمن وظائفهم مع إبقائهم مطلعين على كافة المستجدات بشكل دائم.



يذكر أن أكثر من 100 محترف من حول العالم شارك في لجان التحكيم لاختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية لهذا العام، وتم تحديد الفائزين في فئات أفضل جهة للعمل للعام من خلال الدمج بين تقييمات الحكام المحترفين وأكثر من 80 ألف صوت عام، وتمت رعاية التصويت العام من قبل هايبوب (HiBob).

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