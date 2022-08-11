«سوق أبوظبي» إلى مستوى تاريخي عند 10239 نقطة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 10239مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% ملامساً 4000 نقطة ليصل الى أعلى معدلاته منذ نحو شهرين.

وواصلت أسواق الأسهم المحلية أمس الصعود للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات منتصف الأسبوع، واستقرت المؤشرات في المنطقة الخضراء مع استمرار ماراثون إعلان النتائج النصفية للشركات المدرجة، وسط توقعات بتحقيق المزيد من الأرباح.

السيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.77 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و352 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 450 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 219 مليون سهم في دبي ونحو 230 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 16427 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% ليغلق عند 3394 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 1.3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.8% و«تيكوم» 0.8% و«ديار» 0.8% و«الاتحاد العقارية» 0.4%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.9%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.7% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.8% و«شعاع كابيتال» 2.4%، واستقر «سوق دبي المالي» دون تغير يذكر. وتراجع قطاع البنوك 0.2% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.2%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغير يذكر، كما هبط قطاع النقل 0.7% بنزول «العربية للطيران» 1.3%، بينما صعد «الخليج للملاحة» 2.3% و«أرامكس» 0.2%. كما تراجع قطاع الخدمات 0.8% وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.7% والسلع 1.2% والتأمين 0.4% واستقر المرافق العامة دون تغير يذكر. كما استقر «ديوا» عند إغلاقه السابق، بينما تراجع «تعاونية الاتحاد» 0.5%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 155 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بنحو 32 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 28 مليون درهم، فيما كان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 10239 وفي قطاع العقار هبط «الدار» 1%، بينما صعد «رأس الخيمة العقارية» 0.1%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 3.3% و«أبوظبي التجاري» 0.45%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.8%، واستقر «أبوظبي الأول» دون تغير يذكر. وصعد «بروج» 0.7%، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» 2.2%، بينما نزل «دانة للغاز» 1% و«أدنوك للحفر» 0.8%. وفي قطاع الاتصالات تراجع «اتصالات» 1% و«ياه سات» 0.4%

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 371 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 180 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً نحو 156 مليون درهم، فيما كان سهم «الوطنية للسياحة والفنادق» كذلك الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

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