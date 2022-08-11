20.9 % نمو أرباح صندوق الإمارات ريت النصفية إلى 225.7 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيكويتاتيفا» (دبي) المحدودة، مديرة صندوق (CEIC) «الإمارات ريت» أمس، النتائج المالية للنصف الأول من العام للصندوق، حيث واصل الصندوق تحقيق النتائج القوية بفضل المناخ الاقتصادي المستقر في الإمارات وزيادة الطلب على العقارات التجارية المحلية عالية الجودة وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول 20.9% على أساس سنوي إلى 61.5 مليون دولار (225.7 مليون درهم).وسجل صندوق الإمارات ريت تحسناً مستمراً في معدلات الإشغال ضمن محفظة العقارات ليبلغ 82% بزيادة 12 نقطة مئوية على أساس سنوي وحقق الصندوق نتائج قوية بفضل أرباح إعادة تقييم المحفظة غير المحققة التي بلغت 57.0 مليون دولار خلال النصف الأول وتعافي قيمة الأصول في الإمارات.

وحقق صندوق الإمارات ريت إجمالي دخل من العقارات بلغ 32.9 مليون دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 36.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021، وارتفع إجمالي دخل العقارات بنسبة 13.7% على أساس سنوي، مما يعكس الأداء القوي في سوق العقارات التجارية المتعافي في الإمارات على أساس حساب المثل بالمثل باستثناء تأثير الربح/‏‏الخسارة غير المتكررة لبيع العقارات الاستثمارية، الناتجة عن بيع نصف طابق في برج إندكس في النصف الأول ومدرسة جبل علي في النصف الأول من 2022. وواصل صندوق الإمارات ريت التركيز على تقليل التكاليف مما أدى إلى انخفاض 7.7% على أساس سنوي في تكاليف تشغيل العقارات لتصل إلى 6.0 ملايين دولار في النصف الأول من العام 2022، مع دعم هوامش التشغيل خلال هذه الفترة. ارتفعت قيمة محفظة الإمارات ريت 4.7% على أساس سنوي إلى 758.6 مليون دولار في نهاية النصف الأول.

تحسن

قال ثيري ليليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويتاتيفا: «أظهرت نتائج النصف الأول تحسناً مستمراً في أداء الإمارات ريت على أساس سنوي وربع سنوي. ومع الارتفاع الكبير في معدل الإشغال والتركيز على خفض التكاليف حققنا نمواً في صافي دخل العقارات الأساسية بنسبة 19.6٪ على أساس سنوي و1.5٪ على أساس ربع سنوي».وأشار إلى ارتفاع صافي ربح الصندوق بنسبة 20.9% على أساس سنوي إلى 61.5 مليون دولار مدعوماً بشكل خاص بمكاسب غير محققة من إعادة تقييم المحفظة بقيمة 57.0 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من 2022.

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