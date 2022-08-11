الوجهة حتماً دبي

المصدر: دبي – اليازية البدواوي، سيد صالح

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أكدت تقارير عالمية، أمس، في شهادات من أكبر ثلاث أسواق في العالم، أن دبي باتت عاصمة عالمية للتكنولوجيا والمواهب خاصة التقنية المالية وخبراء صناعتها، وأن دبي تُعد الآن واحدة من الوجهات القليلة على مستوى العالم القادرة على استقطاب شركات وخبراء هذا القطاع، إضافة لقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن دبي باتت تحظى بجاذبية مُتزايدة لدى الخبراء الماليين والعاملين في قطاع التمويل من كافة أنحاء العالم كوجهة يرغبون بالانتقال إليها للعيش والعمل فيها بشكلٍ دائم.

وأوضحت أن المراكز المالية التقليدية مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة وشنغهاي فقدت الكثير من بريقها وجاذبيتها لصالح دبي بفضل التقنيات المالية والبيئة التشريعية ونمط العيش وحوافز الشركات والصناديق العالمية، ما منحها القدرة على استقطاب رؤوس الأموال من كافة أنحاء العالم.

وفي نفس الإطار ذكر تقرير لمجلة «ذا ويك» الهندية أن رواد أعمال الشركات الناشئة في الهند يختارون دبي مقراً للعمل والعيش باعتبارها موطناً جديداً لشركات تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد شركات «ويب 3» الناشئة، بفضل إرساء قواعد وأنظمة وتشريعات متقدمة وسعيها للتحول إلى مركز فعلي لفضاء «ويب 3». وإن هناك وتيرة لانتقال واحد من كل اثنين من رواد الأعمال بالهند، والوجهة حتماً لدبي باعتبارها أحد أفضل المراكز للعملات المشفرة و«الويب 3». ووفقاً للمجلة انتقل إلى دبي ما بين 8 و10 آلاف موهبة في شركات «ويب 3» الناشئة بالهند.

ومن الصين قالت صحيفة «جنوب الصين الصباحية» إن الأثرياء الصينيين باتوا يُقبلون بقوة على منطقة الشرق الأوسط للإقامة والاستثمار، وإن دبي تحديداً هي أكثر وجهات المنطقة استقطاباً للأثرياء الصينيين للاستثمار في العقارات أو المشروعات الإنشائية العملاقة. وذكر التقرير أن العديد من مديري صناديق التحوط العالمية باتوا يختارون نقل مقار أعمالهم إلى دبي، وهو ما ينطبق أيضاً على مديري الشركات العقارية ومنصات تداول الأصول المُشفّرة.

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